Microsoft Edge Copilot prend désormais en charge la synthèse de contenu vidéo et la génération d’horodatages

À l’ère de l’information numérique, la vidéo est devenue un moyen important pour les personnes d’obtenir des informations. Cependant, la complexité des contenus vidéo rend souvent difficile pour les personnes de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin. Microsoft a récemment annoncé que la fonction Copilot de son navigateur Edge recevrait une mise à jour majeure : des capacités de traitement des informations vidéo. Microsoft Edge Copilot est un outil puissant qui a récemment acquis la capacité de résumer le contenu vidéo et de générer des horodatages. Cette fonctionnalité a le potentiel de transformer notre façon d’interagir avec le contenu vidéo, permettant aux utilisateurs de saisir rapidement les points principaux d’une vidéo et de sauter à des sections spécifiques sans avoir à faire défiler manuellement toute la vidéo.

Selon Mikhail Parakhin, PDG de la division Publicité et Services Réseau de Microsoft, la mise à jour de Copilot permet d’afficher des extraits vidéo lors de la lecture de vidéos YouTube. Encore plus impressionnant, même si la vidéo YouTube téléchargée elle-même ne contient pas d’horodatages, Copilot peut analyser le contenu de la vidéo et générer automatiquement des horodatages. Il peut également offrir des résumés des parties clés pour fournir aux spectateurs un aperçu détaillé du contenu. Tout cela se fera sans avoir besoin de faire avancer rapidement la vidéo manuellement.

Pour le moment, cette mise à jour de Microsoft Copilot n’est disponible que pour certains utilisateurs. La société a déclaré que des plans sont en place pour l’ouvrir progressivement à tous les utilisateurs. La société compte également étendre cette capacité de traitement des informations vidéo aux appareils mobiles, élargissant ainsi son influence et sa couverture. Cette fonctionnalité devrait changer complètement notre façon d’interagir avec le contenu vidéo. Elle offrira une expérience de visionnage vidéo plus efficace et pratique.

Résumé du contenu vidéo

Edge Copilot peut désormais traiter les informations des vidéos, affichant un résumé vidéo aux côtés de la lecture d’une vidéo YouTube. Cette fonctionnalité est particulièrement impressionnante car la vidéo téléchargée peut manquer d’horodatages, ce qui suggère que Copilot n’est pas simplement une répétition d’informations existantes, mais analyse et comprend le contenu de la vidéo pour générer ses propres horodatages et résumés. Cette fonctionnalité est similaire aux extensions Bard de Google pour YouTube.

Génération d’horodatages

En plus de résumer le contenu vidéo, Edge Copilot peut également générer des horodatages pour les vidéos. Cela permet aux utilisateurs de passer rapidement à des sections spécifiques d’une vidéo, facilitant la recherche des informations dont ils ont besoin sans regarder toute la vidéo. La capacité d’utiliser les informations vidéo a le potentiel de transformer notre façon d’interagir avec le contenu vidéo, permettant aux utilisateurs de parcourir les résumés, de passer à des moments clés et d’obtenir des informations plus approfondies à partir de n’importe quelle vidéo qu’ils regardent.

La mise à jour d’Edge Copilot est actuellement disponible pour un pourcentage limité d’utilisateurs, avec un déploiement progressif prévu pour tous. La société a également l’intention d’introduire cette capacité de traitement vidéo sur les appareils mobiles, élargissant ainsi sa portée et son impact. Cette fonctionnalité peut être utilisée dans divers scénarios, tels que la résumé de vidéos dans des organisations utilisant des outils tels que SharePoint, Teams et Viva Engage, ou dans l’application web Stream.

Notre avis

L’introduction des capacités de résumé vidéo et de génération d’horodatages d’Edge Copilot marque une avancée significative dans notre façon de consommer et d’interagir avec le contenu vidéo. En permettant aux utilisateurs de saisir rapidement les points principaux d’une vidéo et de passer à des sections spécifiques, cette fonctionnalité a le potentiel de gagner du temps et d’améliorer la productivité des utilisateurs dans différents scénarios. À mesure que la fonctionnalité continue de se déployer et devient plus largement disponible, il sera intéressant de voir comment elle évolue et s’étend pour améliorer davantage l’expérience utilisateur.

