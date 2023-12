La mise à jour de décembre arrive sur le Pixel 8 Pro avec Google Gemini

Google a confirmé via son blog officiel que Gemini Nano, la version plus légère de son nouveau modèle d’IA, arrive déjà sur le Pixel 8 Pro.

La parte trasera del Google Pixel 8 Pro en color negro / Imagen: AndroAall

Alors que quelques semaines auparavant il avait été évoqué que l’alternative de Google à ChatGPT-4 ne serait pas disponible avant le début de l’année prochaine, la société de Mountain View a finalement décidé d’avancer cette sortie et a présenté hier même, de manière officielle, Google Gemini, son modèle d’IA le plus avancé à ce jour.

La grande G n’a pas tardé à lancer sa nouvelle IA avancée sur ses meilleurs terminaux, ainsi, le Google Pixel 8 Pro reçoit déjà Gemini grâce à la mise à jour Feature Drop de décembre 2023.

Voici toutes les fonctionnalités qui arrivent sur le Pixel 8 Pro grâce à Gemini Nano

Google a publié un article sur son blog officiel confirmant que le Pixel 8 Pro reçoit déjà Gemini Nano, la version la plus légère de son nouveau modèle d’IA, via la mise à jour Feature Drop du mois de décembre.

Dans cette publication, le géant coréen explique que Gemini Nano intègre dans le Google Pixel 8 Pro deux nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles jusqu’à présent : Résumer dans l’application Enregistreur et Réponse intelligente dans Gboard.

La première d’entre elles, appelée « Résumer dans l’application Enregistreur », est une nouvelle option qui se charge de créer « un résumé de vos conversations enregistrées, entretiens, conférences, présentations, et bien plus encore », et qui, de plus, s’exécute en local, de sorte qu’elle n’a pas besoin d’une connexion internet pour fonctionner.

De même, Gemini Nano apporte également au Pixel 8 Pro une nouvelle fonctionnalité appelée « Réponse intelligente dans Gboard », une fonction qui est intégrée dans l’application du clavier de Google pour vous suggérer des réponses « de haute qualité avec une compréhension conversationnelle ».

Cette nouvelle fonctionnalité est uniquement disponible pour le moment pour les utilisateurs du Pixel 8 Pro avec la version bêta d’Android 14 et uniquement pour WhatsApp, mais Google a confirmé qu’elle sera disponible sur d’autres plateformes de messagerie l’année prochaine.

Mais ce ne sont pas les seules nouveautés qui arrivent sur le Pixel 8 Pro avec la mise à jour Feature Drop de décembre, car cette actualisation comprend également d’autres nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA qui améliorent les vidéos, les photos et les appels vidéo, qui vous permettent de numériser des documents de manière beaucoup plus facile, et qui apportent de nouvelles options de personnalisation telles que « l’intégration des conditions météorologiques et des prévisions quotidiennes dans l’application Horloge mondiale et dans les widgets ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :