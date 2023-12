SMIC prépare des chipsets Huawei Kirin en 5 nm

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) pourrait enfin avoir franchi le cap des 7 nm. Pour ceux qui ne le savent pas, SMIC est le fabricant de puces qui construit les chipsets Huawei Kirin. Et récemment, il a fait les gros titres en introduisant le Kirin 9000S avec des capacités 5G.

Néanmoins, selon le dernier rapport de The Elec (source), SMIC prépare des chipsets Huawei Kirin de 5 nm. Mais ce qui est intéressant, c’est que SMIC utilise la technologie du rayonnement ultraviolet profond (DUV) pour ces puces. En comparaison, d’autres fabricants de puces ont pu réaliser cette avancée avec la technologie de fabrication du rayonnement ultraviolet extrême (EUV).

Les progrès de SMIC sur les chipsets Huawei Kirin avancés ont été limités par les sanctions économiques imposées par les États-Unis. Mais il semble que la société de fabrication de puces n’aime pas être freinée.

Plus d’informations sur les progrès des chipsets Huawei Kirin de 5 nm

Les chipsets Huawei Kirin de 5 nm peuvent ne pas vous sembler si intéressants. Après tout, d’autres entreprises sont déjà passées aux SoCs de 4 nm voire de 3 nm. Mais en raison des sanctions, SMIC et Huawei sont restés coincés avec les 7 nm pendant un certain temps. En réalité, les smartphones de Huawei n’avaient pas de support 5G pendant environ 4 ans.

Cependant, SMIC et Huawei ont montré leurs capacités en lançant le Kirin 9000S en septembre de cette année. Et maintenant, le fabricant de puces se dirige vers des chipsets de 5 nm.

Selon un responsable de l’industrie, « SMIC prépare un processus de 5 nm grâce à DUV, et on s’attend à une augmentation de l’utilisation des photomasques. » Il est important de souligner que d’autres fabricants de puces utilisent EUV pour la fabrication de chipsets avancés. Mais SMIC n’a pas cette liberté. Après tout, les sanctions américaines l’ont empêché d’obtenir des machines EUV.

Par conséquent, SMIC doit utiliser ce qu’il a à sa disposition pour créer les chipsets Huawei Kirin de 5 nm. Mais l’utilisation de DUV au lieu de EUV n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Comparativement à EUV, les processus DUV sont coûteux et très inefficaces. Le même responsable de l’industrie a déclaré : « Un grand nombre de photomasques doivent être utilisés par rapport au rayonnement ultraviolet extrême (EUV) dans la production à 7 nm grâce à DUV. » (source)

Pourquoi est-il coûteux de produire des chipsets avec DUV ?

Pour les circuits intégrés dans les processeurs, les fabricants ont besoin d’utiliser la lithographie. Ici, EUV et DUV font référence au type de lumière utilisée. DUV a une longueur d’onde beaucoup plus élevée que EUV. Et c’est le processus que SMIC utilise pour fabriquer les chipsets Huawei Kirin de 5 nm.

Plus précisément, DUV a des longueurs d’onde de 248 et 193 nm. D’un autre côté, EUV a une longueur d’onde de seulement 13,5 nm. C’est une différence majeure qui rend EUV beaucoup mieux que DUV. Et cela rend plus facile l’utilisation de EUV pour la fabrication de chipsets avancés.

Huawei s’appuie sur SMIC depuis un certain temps déjà. Et malgré les limitations, les deux sociétés ont impressionné l’industrie par leurs capacités. Mais même ainsi, il leur sera difficile de battre des concurrents tels que TSMC et Samsung. Après tout, les concurrents utilisent le dernier processus de fabrication pour leurs chipsets.

Maintenant, même si les chipsets Huawei Kirin de 5 nm seront coûteux à fabriquer avec DUV, SMIC n’a pas besoin de s’inquiéter beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, SMIC est partiellement détenu par le gouvernement chinois. Et récemment, le gouvernement a aidé la fabrication avec des fonds. Cela facilitera l’atteinte des objectifs du fabricant de puces.

