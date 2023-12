Mise à jour de Skyrim perturbe les anciens mods et ajoute de nouveaux mods payants

Après toutes ces années, Elder Scrolls V: Skyrim, ou simplement Skyrim, est l’un des jeux les plus populaires de l’histoire de Bethesda. Le RPG en monde ouvert a redéfini le genre en 2011 et a lancé une nouvelle tendance pour les jeux en monde ouvert. Le jeu a reçu de nombreuses mises à jour au fil des années et compte toujours un grand nombre de joueurs qui apprécient le classique pendant que Bethesda travaille apparemment sur Elder Scrolls VI. En plus du support, Skyrim a été maintenu en vie grâce à l’engagement des fans et des moddeurs qui ajoutent toujours des mods amusants et intéressants pour apporter un peu de fraîcheur au jeu. Aujourd’hui, cependant, c’était au tour de Bethesda d’apporter des mises à jour et des mods au jeu, mais cela n’a pas enthousiasmé les fans. (Source : PCGamer).

Bethesda déploie une nouvelle mise à jour pour Skyrim Édition Spéciale et suscite le mécontentement des fans

Bethesda vient de déployer aujourd’hui une grande nouvelle mise à jour pour Skyrim Édition Spéciale. Elle a atteint le chiffre impressionnant de mécontenter les joueurs pour deux raisons particulières. Certains fans sont frustrés par ce qu’ils voient comme un retour en force des mods payants pour Skyrim. D’autres fans sont furieux du fait que la mise à jour casse un grand nombre de mods existants.

Comprendre la politique de Bethesda concernant les mods payants

Pour rappel, Bethesda a lancé le programme de mods payants originaux pour Skyrim en 2015. Cependant, cela ne s’est pas bien passé. L’idée de l’entreprise a été accueillie avec une immense réaction négative de la part d’une communauté qui a grandi grâce à l’utilisation de mods gratuits créés par les fans. L’idée a été abandonnée au bout d’une semaine. Elle a été en quelque sorte relancée en 2017 avec le Creation Club. Bethesda a cependant précisé qu’il ne s’agissait pas d’un système de mods payants, bien que les mods du programme ne soient accessibles qu’avec des « crédits » qui devaient être achetés avec de l’argent réel.

Que propose la nouvelle mise à jour ? Une nouvelle section pour les Créations

La dernière mise à jour de Skyrim qui est déployée aujourd’hui est une amélioration du programme qui rassemble les mods existants et les objets du Creation Club. Il y a également de nouvelles Créations et un nouveau menu Créations dans Skyrim Édition Spéciale. Bethesda a également lancé le nouveau programme de créateurs vérifiés. « L’évolution du Creation Club » permet aux membres approuvés de vendre leur contenu.

Toutes les « Créations » ne sont pas payantes, et la FAQ du Creation Club précise : « Alors que tout le monde peut télécharger gratuitement des Créations, seuls les membres admis du programme de créateurs vérifiés peuvent obtenir l’approbation du contenu à vendre et percevoir des redevances pour chaque Création vendue ».

Les fans soutiennent que les « mods payants » sont de retour

Certains fans, cependant, sont assez contrariés par le nouveau programme et la mise à jour. Certains d’entre eux voient cela comme un retour vers le système que Bethesda a essayé de mettre en place en 2015. Il y a des discussions en cours sur Reddit. Dans le fil de discussion r/pcgaming, certains fans de Skyrim affirment que les « mods payants sont de retour », tandis que d’autres déclarent que cela existe depuis 2017.

« Le contenu du Creation Club a été développé par Bethesda eux-mêmes et est souvent passé entre les mains des développeurs de Bethesda (et a également été critiqué lors de sa sortie et à chaque fois qu’une mise à jour du CC a cassé le jeu) », a écrit l’utilisateur de Reddit wertwert55. « Cela ouvre la porte aux auteurs de mods pour facturer directement leurs mods après avoir été vérifiés par Bethesda. Dire que les ‘mods payants sont de retour’ dans le sens où une monétisation massive des mods est à nouveau possible est tout à fait exact. »

En 2017, Bethesda a réussi à proposer quelque chose de bien meilleur que le plan payant de 2015. La réaction globale lors de l’annonce du Creation Club était moins négative. Après tout, il s’agissait d’un programme amélioré et la quantité de contenu payant était très limitée. Seulement 74 éléments du Creation Club sont devenus disponibles, tandis que de nombreux mods étaient gratuits. Bethesda continuera probablement sur cette voie, mais cela reste à voir.

Mods cassés – C’est pourquoi les fans de Skyrim sont mécontents de la nouvelle mise à jour

Alors que la nouvelle initiative des mods payants suscite des discussions, quelque chose contrarie les joueurs de Skyrim. Il semble que la mise à jour casse certains mods dépendant du Skyrim Script Extender (SKSE). Pour ceux qui ne sont pas familiers, le SKSE est un mod qui étend les fonctionnalités de script de Skyrim pour permettre à d’autres mods de faire des choses bien au-delà des fonctionnalités standard de Skyrim. Le Script Extender est flexible et puissant, c’est pourquoi il existe un grand nombre de mods produits sous son égide. Le problème est que lorsque le SKSE tombe en panne, tous les mods qui en dépendent sont également en panne.

La mise à jour a mécontenté les fans, mais l’équipe du SKSE a réagi rapidement

L’impact de cette mise à jour se fait sentir dans de nombreux threads de discussion sur Steam. On peut y trouver des titres variés tels que « Y a-t-il un moyen de revenir à la version précédente de la mise à jour ? » ou « Bethesda, qui a demandé ? ». Il y a aussi quelques conseils sur la façon d’éviter d’installer la mise à jour et des recommandations pour racheter le jeu sur GOG, où l’option du Creation Club n’est pas incluse. Enfin, ceux qui osent peuvent télécharger le Correctif de Rétrogradation Non Officiel pour Skyrim Édition Spéciale sur Nexus Mods.

Il est important de souligner que l’équipe de développement du SKSE a réagi rapidement et a mis à jour le Script Extender pour qu’il fonctionne avec la nouvelle mise à jour. Ainsi, les joueurs ont seulement besoin d’installer la mise à jour du correctif et leurs mods fonctionneront à nouveau. Cela ne protégera pas certains joueurs de la surprise de voir leurs mods perturbés lorsqu’ils lancent le jeu.

Notre avis

Tout ce chaos soulève la question suivante : pourquoi Bethesda continue-t-il à perturber les joueurs de Skyrim ? Le jeu a été lancé il y a près de 12 ans, il est terminé et l’entreprise devrait travailler sur son prochain projet.

Bien que la communauté des moddeurs ait été à nouveau mise en avant avec cette mise à jour, certaines fonctionnalités notables rendent cette mise à jour assez intéressante. Par exemple, elle ajoute la prise en charge de la Steam Deck et des moniteurs ultralarges. Donc, si vous jouez à Skyrim avec des mods qui utilisent le Script Extender, assurez-vous de télécharger la dernière version.

