Julia Roberts parle du passage de Matthew Perry, avec qui elle est sortie, et de sa participation dans Friends

Toute une fan de football américain.

L’épisode du Super Bowl

Julia Roberts, aux côtés d’Ethan Hawke, Mahershala Ali et Kevin Bacon, est sur le point de sortir le 8 décembre Dejar el mundo atrás, un thriller où rien n’est ce qu’il semble être, qui arrivera exclusivement sur Netflix. Avant cela, et comme il est naturel, les acteurs principaux font leur tournée des plateaux et des podcasts pour promouvoir le film. Occasion qui nous a permis d’en savoir plus sur Julia Roberts, qui a fréquenté le défunt Matthew Perry après avoir joué dans un épisode de Friends.

Bien que ce fût une histoire courte, seulement 3 mois, car comme nous pouvons le lire dans les mémoires de Perry, intitulées Amigos, amantes y aquello tan terrible, sortir « avec Julia Roberts était trop pour moi », qui ajoute également être « constamment sûr qu’elle allait me quitter. Pourquoi ne le ferait-elle pas ? Ce n’était pas suffisant; ça ne pouvait jamais être suffisant; j’étais brisé, courbé, indigne d’amour. Alors au lieu de faire face à l’agonie inévitable de la perdre, j’ai rompu avec la belle et brillante Julia Roberts« .

Julia Roberts évoque brièvement le sujet

Il est vrai que de nombreux célèbres se sont publiquement interrompus de Matthew Perry depuis qu’il nous a quittés fin octobre, mais d’autres ont préféré vivre leur deuil en privé, comme Julia Roberts, bien qu’elle ait dédié quelques mots à son ami et collègue dans ET, avec qui elle est sortie après que Roberts soit apparue dans un épisode de Friends dédié au Super Bowl.

« La mort soudaine d’une personne si jeune est déchirante« , commence l’actrice. « Je pense que, tu sais, cela nous aide simplement tous à apprécier ce que nous avons et à avancer du mieux possible, de manière positive ». De plus, Julia Roberts a confié à ET Online que tout le monde dans Friends l’a accueillie à bras ouverts et que l’expérience a été « très amusante » et lui a laissé « des pensées et des sentiments positifs ».

Ils n’ont pas eu autant de chance dans l’émission The View présentée par Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin, Sara Haines, Alyssa Farah Griffin et Ana Navarro, où, lorsqu’on lui a demandé sa participation à la célèbre sitcom maintenant que « Matthew Perry est récemment décédé », comme l’a demandé Sara Haines, Julia Roberts s’est contentée de répondre qu’elle était une « fan de football américain » et que justement « participer à l’épisode du Super Bowl m’a fait me sentir beaucoup plus proche du Super Bowl, où je ne suis jamais allée ».

