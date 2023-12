Google lance Gemini, son modèle d’IA le plus avancé à ce jour

Google a des plans très ambitieux qui passent par l’intégration de l’IA de Gemini dans toutes ses plateformes, services et produits, commençant logiquement par Bard.

Née au sein de DeepMind, Google Gemini est l’IA la plus avancée du géant de Mountain View.

Cela fait déjà plusieurs semaines que des rumeurs circulent concernant le retard de développement que subit Gemini, la nouvelle IA avancée de Google pour concurrencer OpenAI, malgré l’impulsion que devrait lui apporter l’intégration de toutes ses divisions d’IA dans l’équipe de Google DeepMind.

Quoi qu’il en soit, personne ne devrait s’inquiéter outre mesure, car même si ces derniers jours on parlait du mois de janvier prochain comme date prévue de présentation de Gemini, nous n’avons finalement pas eu à attendre si longtemps pour voir la grande alternative de Google à GPT-4 faire son apparition officielle sur les blogs de toutes les divisions de l’entreprise.

En effet, Google a voulu donner toute l’importance que revêt ce lancement, et même si cela s’est fait discrètement et sans événements majeurs, nous vous laissons également le tweet officiel comprenant le message de DeepMind et les paroles de Sundar Pichai, le PDG de l’entreprise californienne :

We’re excited to announce : @Google’s largest and most capable AI model. Built to be natively multimodal, it can understand and operate across text, code, audio, image and video – and achieves state-of-the-art performance across many tasks. https://t.co/mwHZTDTBuG pic.twitter.com/zfLlCGuzmV — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) 6 décembre 2023

« C’est le début d’une nouvelle ère pour nous », a déclaré Sundar Pichai

Le fait que le PDG de Google se soit impliqué personnellement pour nous présenter Gemini témoigne de l’importance que Google accorde au développement de son modèle d’IA le plus avancé à ce jour, qui est présenté dans sa version 1.0 et que Google décrit dans son communiqué comme « une nouvelle génération de modèles d’IA, inspirée de la façon dont les personnes comprennent et interagissent avec le monde ».

Google affirme avoir l’intention de continuer à développer des machines de plus en plus intelligentes qui pourront être utilisées pour bénéficier à l’humanité de nombreuses manières encore inimaginables, en partant maintenant d’une base plus solide avec des capacités « de pointe dans presque tous les domaines » que possède Gemini pour se rapprocher des modèles d’IA les plus populaires.

Gemini a été développé de zéro en tant que IA multimodale parfaitement intégrée, dans laquelle de nombreux modèles empilés sur une même base et entraînés individuellement peuvent remplir leur fonction spécifique en tant que partie d’une plateforme plus grande et plus performante. Google s’est efforcé, en réalité, de former chaque petit modèle « dans différentes modalités » afin que son IA soit capable de comprendre et de raisonner sur tous types d’entrées à partir de zéro, de manière plus efficace et optimisée par rapport au fonctionnement des modèles multimodaux existants.

Ainsi, le nouvel IA de Google peut assimiler plusieurs formes de données à la fois et fournir de meilleures réponses sur des sujets plus complexes, tels que des questions de physique.

Parmi les multiples types de données et de langages que Gemini peut gérer, l’IA de Google est également capable de générer du code avec une efficacité surprenante, y compris la possibilité de demander des programmes en Python, Java, C++ et Go.

De plus, depuis Mountain View, ils font état de la flexibilité de leur modèle, qui peut s’adapter pour fonctionner sur plusieurs facteurs de forme, des grands centres de données aux appareils mobiles en mode hors ligne et en local, avec Gemini se présentant en trois tailles : Nano, Pro et Ultra.

Google n’a pas communiqué le nombre de paramètres pouvant être utilisés dans chaque cas, mais il est évident que Nano est l’option la plus légère à utiliser sur les mobiles et en mode hors ligne, tandis que la version Pro offre une plus grande polyvalence et puissance pour être intégrée très prochainement à tous les produits existants de Google.

Bard sera le premier, car à partir de mercredi, l’assistant IA de Google utilisera une version spécialement entraînée de Gemini Pro qui, selon Google, offrira « un raisonnement, une planification et une compréhension plus avancés ». Ce chatbot sera disponible dans 170 pays, en maintenant tous les marchés où Bard est déjà accessible, et en élargissant ses fonctionnalités en 2024 avec Gemini Ultra et sa disponibilité dans le monde entier.

En 2024, Gemini Ultra sera également disponible pour prendre en charge Bard Advanced, une IA encore plus robuste avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Cependant, Gemini Ultra nécessitera davantage de tests pour que son lancement soit autorisé, car Google souhaite que sa mise en service soit bien testée afin d’éviter tout problème éventuel lié à la disponibilité d’un modèle aussi avancé. En réalité, sa disponibilité commencera avec des partenaires et des clients sélectionnés, certains développeurs et équipes spécialisées en sécurité.

Par ailleurs, Gemini permettra d’accéder à ses capacités via des appels d’API via Google AI Studio ou Google Cloud Vertex AI, et selon les promesses formulées par Mountain View, le modèle Gemini devrait bientôt arriver sur Google Search, Ads, Chrome et Duet AI. « Dans les prochains mois », selon Google.



