Samsung continue de travailler sur sa Galaxy Tab Active 5 ultra-résistante : S Pen, 128 Go de mémoire et charge de 15W.

De plus en plus de données sont connues sur la nouvelle tablette robuste de Samsung, son lancement est très proche.

On s’attend à ce que la conception de la nouvelle Samsung Galaxy Tab Active 5 soit similaire à celle de la Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro sur l’image.

Il y a moins d’un mois, nous avons appris que Samsung travaille sur sa nouvelle tablette ultra-résistante et qu’elle pourrait arriver très, très bientôt. Ces premières informations sont confirmées par les nouvelles données qui sont sorties sur cette supposée Samsung Galaxy Tab Active 5, qui continue de passer des processus de certification qui nous permettent d’en savoir plus sur ses caractéristiques.

Comme le rapporte MySmartPrice, cette future tablette de Samsung a passé la certification de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Les images révélées confirment des détails tels que la compatibilité avec le S Pen, les 128 Go de stockage interne et la charge rapide de 15W.

De nouvelles informations sur la future tablette robuste de Samsung

La future Samsung Galaxy Tab Active 5 continue de passer des processus de certification qui confirment que son développement est en cours. Cette fois-ci, des documents de la certification délivrée par la FCC américaine ont été divulgués, révélant que la tablette aura une capacité de stockage de 128 Go. De plus, il semble qu’elle pourra être étendue de 64 Go supplémentaires grâce à une carte microSD.

Ces documents montrent également que cette Galaxy Tab Active 5 aura la compatibilité avec le S Pen, ce qui était déjà disponible sur les modèles précédents. De plus, il semble qu’elle sera équipée d’une batterie de 10 000 mAh qui supportera une charge rapide jusqu’à 15W. Pour l’instant, les informations obtenues par MySmartPrice ne confirment pas beaucoup plus de données sur une tablette qui pourrait arriver très bientôt sur le marché.

D’autre part, ce rapport confirme qu’il y aura deux modèles différents en termes de connectivité. Il y aura la version avec connectivité 5G, avec un numéro de modèle SM-X306B déjà confirmé, et la version avec connectivité WiFi identifiée par le numéro SM-X300. Étant donné qu’il s’agit d’une tablette robuste, on s’attend également à ce qu’elle réponde à la norme militaire MIL-STD-810G, qui garantit sa résistance extrême.

Les informations obtenues par MySmartPrice parlent également d’un bref aperçu de cette future Samsung Galaxy Tab Active 5. Bien que ce ne soit pas suffisant pour connaître en détail son design, il semble qu’elle pourrait être de couleur noire ou grise. Nous en savons de plus en plus sur cette future tablette ultra-résistante qui pourrait arriver sur le marché dans les premiers mois de 2024 pour remplacer la place occupée jusqu’à présent par la Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :