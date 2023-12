Nicolas Cage est prêt à quitter le cinéma... et passer à la télévision

La faute à Bryan Cranston regardant une valise pendant une heure.

Le bon Nicolas

Nous ne savons pas s’il a tant de talent d’acteur, mais il a certainement du charisme. Nous parlons de Nicolas Cage, un acteur qui en a marre d’être un mème et, apparemment, aussi de faire du cinéma, bien qu’il ne se lasse pas d’interpréter des personnages des plus variés ; nous pourrions presque parler de Superman, rien que ça.

Cage a joué dans une grande variété de films tout au long de sa carrière, des drames aux films d’action et comédies. Il a été acclamé pour sa versatilité et ses performances dans des films tels que Leaving Las Vegas ou Lord of War, et critiqué pour sa surinterprétation dans de nombreux autres, pensez à 60 secondes, Volte/Face, Next, ou Ghost Rider: L’Esprit de vengeance. Cela a laissé des traces chez Cage, qui a récemment avoué lors d’une interview : « Je sens que j’ai presque tout dit avec le cinéma », c’est donc le moment de le laisser derrière.

Son dernier film, Dream Scenario, serait l’occasion pour l’acteur de se retirer « au sommet », comme il le dit, mais il doit encore faire plusieurs films selon son contrat, seulement trois ou quatre, et puis c’est fini. Eh bien, les films sont finis, car Cage semble avoir découvert le monde des séries, et la responsable en est l’une des meilleures qu’il pouvait voir.

Breaking Bad comme déclencheur

Eh oui, Breaking Bad, la série avec Bryan Cranston et Aaron Paul, est la principale responsable de la décision de Cage ; enfin, elle et le fils de notre protagoniste, qui est celui qui la lui a montrée.

« J’ai vu les choses qu’il est possible de faire maintenant avec des personnages et le temps qu’ils ont pour s’exprimer », dit l’acteur en parlant de quitter le monde du cinéma. « J’ai vu Bryan Cranston regarder une valise pendant une heure dans un épisode de Breaking Bad. Nous n’avons pas le temps de faire cela dans un film, donc peut-être que la télévision sera la prochaine étape pour moi. Nous verrons ».

Nicolas Cage pense avoir « exploré les marges de l’interprétation au cinéma » et il sent également qu’il a « fait tous les genres« , au point où « la seule chose que je n’ai vraiment pas faite est Broadway et je n’ai pas fait une émission de télévision. » Il se pose lui-même la question : « où puis-je aller qui me défie et me fait grandir d’une certaine manière ? Où irais-je apprendre ? Comment puis-je enrichir ma formation en tant qu’acteur ? » Et il conclut : « Je ne sais pas si j’ai encore quelque chose à apprendre dans le cinéma. Peut-être que j’ai quelque chose à apprendre à la télévision ».

