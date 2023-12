Le OPPO Find X7 conservera un module photo traditionnel selon la dernière fuite

Apparemment, l’image qui a fuité il y a quelques jours de l’île de caméras octogonales de l’OPPO Find X7 Pro aurait pu être provisoire, du moins selon ce que dit un célèbre tipster.

Toutes les saveurs de l’OPPO Find X6 Pro, génération actuelle de leurs téléphones haut de gamme.

L’OPPO Find X7 Pro est toujours entouré d’un halo de mystère. Les rumeurs concernant ce terminal du fabricant chinois ne cessent d’augmenter et de diminuer depuis que nous savons qu’il est le téléphone le plus puissant à avoir jamais été testé par AnTuTu. En plus de cela, il y a quelques jours, un design de l’île de caméras a fuité et cela n’a pas du tout plu aux utilisateurs de Weibo, en grande partie grâce à sa forme peu conventionnelle selon les standards d’OPPO.

D’après nos collègues de Gizmochina, bien que cette photo montre un terminal dans un environnement réel, il y a une fuite réalisée par Digital Chat Station qui, semble-t-il, est beaucoup plus fiable. En effet, l’OPPO Find X7 Pro conserverait l’île de caméras circulaire avec les objectifs Hasselblad que nous avons déjà vus sur la génération précédente.

Est-ce là le design définitif ?

Les rumeurs indiquent que l’OPPO Find X7 Pro sera présenté au cours du premier trimestre de 2024, très probablement au mois de janvier selon le média. Les images qui ont fuité la semaine dernière montraient une utilisatrice avec le prétendu terminal doté d’une île de caméras octogonale, suggérant que nous le verrions ainsi lors de cette présentation, mais Digital Chat Station prétend avoir des preuves du contraire.

Le schéma de conception, visible ci-dessus, offre une idée plus claire de ce à quoi l’appareil ressemblera. La face avant ne présente rien que nous n’avons pas déjà vu, avec la caméra logée au centre de la partie supérieure du téléphone. L’arrière montre une grande île de caméras circulaire qui semble abriter quatre capteurs, ainsi que les objectifs Hasselblad et le logo du fabricant.

En ce qui concerne les capteurs, on s’attend à ce que le principal de cet OPPO Find X7 Pro soit un capteur Sony LYT900 d’une pouce et d’une résolution de 50 MP. De plus, ce capteur sera accompagné d’un autre capteur ultra grand-angle de 50 MP et de deux capteurs téléobjectif de 50 MP, offrant des zooms optiques de 3 et 6 fois.

Le terminal incorporera un écran Samsung E7 ou BOE de type AMOLED, offrant une résolution 2K et un taux de rafraîchissement élevé. On s’attend à ce que le processeur soit un Snapdragon 8 Gen 3, ainsi que des capacités de communication satellitaire dont nous avons déjà parlé auparavant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :