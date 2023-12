Le meilleur bracelet connecté pas cher est de Xiaomi et ne peut pas être plus complet pour 30-40 euros.

Appels Bluetooth, plus de 100 modes sportifs et une autonomie de 12 jours pour cette montre intelligente de Xiaomi à un prix incroyable.

Malgré son prix abordable, cette montre de Xiaomi présente un design qui nous rappelle des modèles plus chers.

Il semble impossible de trouver une montre intelligente aussi complète que la Redmi Watch 3 Active pour entre 30 et 40 euros, mais c’est totalement vrai. Le modèle de Xiaomi se distingue parmi les meilleures montres intelligentes pas cher grâce à des fonctionnalités avancées telles que les appels Bluetooth, ainsi qu’un design confortable et moderne, plus de 100 modes sportifs et une autonomie allant jusqu’à 12 jours.

La Redmi Watch 3 Active a un prix de vente recommandé de 49,99 euros, un coût qui en vaut déjà la peine. Cependant, vous pouvez l’acheter encore moins cher grâce aux offres qu’elle propose régulièrement. Il est courant de la trouver aux alentours de 35 euros sur AliExpress Store, tandis que chez MediaMarkt et dans la boutique officielle de Xiaomi, elle est généralement vendue pour environ 42 euros.

C’est une véritable affaire de pouvoir acheter cette montre connectée aussi complète pour un peu plus de 30 euros. Vous pouvez l’utiliser pour passer des appels téléphoniques, pour lire les notifications de votre téléphone, pour suivre votre activité physique tout au long de la journée et même pour surveiller votre fréquence cardiaque. Sans aucun doute, c’est un accessoire idéal pour votre poignet.

Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 3 Active, la meilleure montre intelligente pas cher

L’expérience globale offerte par la Redmi Watch 3 Active est bien meilleure que ce à quoi vous pouvez vous attendre d’une montre connectée dans cette gamme de prix. Tout d’abord, elle a un design que nous aimons pour son esthétique et son confort, vous ne remarquerez même pas que vous la portez au poignet. De plus, elle est résistante à l’eau, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de l’enlever lorsque vous vous douchez ou nagez dans la piscine.

La partie avant de la montre est occupée par un écran LCD de 1,83 pouces, d’une résolution de 240 × 280 pixels et d’une luminosité pouvant atteindre 450 nits. En tenant compte de l’expérience de nos collègues d’Urban Techno, nous pouvons confirmer que l’écran offre une qualité plus que suffisante pour une bonne visualisation du contenu. De plus, vous pouvez le personnaliser avec plus de 200 cadrans différents qui donneront à la montre une touche unique.

Il est temps de parler des fonctionnalités de la Redmi Watch 3 Active, et encore une fois, elles sont plus avancées que la normale pour une montre connectée de moins de 50 euros. Nous vous recommandons personnellement de la connecter à votre téléphone via l’application Xiaomi, car vous pourrez ainsi utiliser les appels Bluetooth. C’est sa fonctionnalité la plus remarquable et, comme son nom l’indique, elle permet d’envoyer et de recevoir des appels téléphoniques depuis la montre elle-même, en utilisant son microphone et son haut-parleur.

Grâce à cet outil, vous n’aurez pas besoin de sortir votre téléphone de votre poche pour communiquer. Vous n’aurez pas non plus besoin de le faire pour lire le dernier message que vous avez reçu ou pour passer la chanson que vous écoutez, car vous pourrez lire les notifications et contrôler la musique directement depuis la montre connectée.

La Redmi Watch 3 Active est également un dispositif très utile pour suivre votre activité physique tout au long de la journée. En plus de compter tous vos pas, elle peut surveiller plus de 100 types d’entraînements différents. D’autre part, la montre intelligente de Xiaomi est également capable d’analyser votre fréquence cardiaque, de surveiller votre niveau d’oxygène dans le sang et même de vous dire combien de temps vous dormez la nuit.

Redmi Watch 3 Active

Si vous utilisez la Redmi Watch 3 Active au maximum de ses capacités, sa batterie de 289 mAh vous offrira une autonomie d’environ 7-8 jours. Vous pouvez donc être sûr de pouvoir l’utiliser pendant une semaine entière sans avoir à vous soucier du chargeur. En revanche, si vous êtes moins exigeant, l’autonomie peut atteindre même 12 jours.

Vous pouvez voir que cette Redmi Watch 3 Active ne laisse rien au hasard, elle est plus que complète compte tenu de son prix. Profitez des offres régulières d’AliExpress Store et vous pourrez l’acheter pour un peu plus de 30 euros. Si vous préférez l’acheter chez MediaMarkt ou dans la boutique officielle de Xiaomi, son prix tourne généralement autour de 42 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :