Course entre le Cybertruck de Tesla et la Porsche 911 décrite comme « trompeuse »

Lors du lancement de son Cybertruck le 30 novembre, Tesla a montré plusieurs vidéos pour illustrer la qualité de son pick-up électrique, notamment sa version Cyberbeast, avec une puissance de 845 ch et une autonomie de 515 km.

A travers ces vidéos, Tesla a montré comment le Cybertruck résiste aux tirs et gagne en remorquage, lorsqu’il est comparé à des concurrents directs tels que le Ford F-150 Lighting, le Rivian R1T ou le Ford F-350.

La vidéo qui a suscité le plus de réactions et qui a surpris le plus les clients et les passionnés est celle qui montre le test de force du Cybertruck : le Cyberbeast, qui remorquait une Porsche 911, a été plus rapide dans une course classique d’un quart de mile (402 mètres) qu’une Porsche 911 (dont le modèle n’est pas clair).

Le résultat de la vidéo est la version d’Elon Musk et de Tesla. Cependant, tout comme plusieurs personnes, qui ont eu des doutes, l’utilisateur Reddit manitou202 a admis avoir « fouillé un peu » et a partagé ce qu’il a trouvé : la course montrée par le fabricant ne correspond pas à un quart de mile, mais à un huitième de mile (201 mètres).

Selon l’utilisateur, « le premier ensemble de lignes vu dans la vidéo est la marque du 1/8 de mile ; le deuxième ensemble de lignes est la marque du 1/4 de mile et a des chronomètres proches de la piste ».

Sur la base de la vidéo, ils courent jusqu’au premier ensemble de lignes et les chronomètres ne sont pas présents. Il s’agit donc d’une course de seulement 1/8 de mile. Très trompeur.



