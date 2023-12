Samsung continue de mettre à jour ses téléphones mobiles vers Android 14 : les Galaxy S21 FE et le Galaxy A14 4G sont les suivants

La mise à jour vers Android 14 avec One UI 6 est déjà disponible sur les Samsung Galaxy S21 FE aux États-Unis avec les versions du firmware G990USQU9FWK5 ou G990U2SQU7FWK5, ainsi que sur les Galaxy A14 4G du Kazakhstan avec un firmware se terminant par BWK8.

Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit déjà la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.0

Alors qu’il se prépare à proposer la mise à jour d’Android de décembre 2023 sur les meilleurs terminaux de son catalogue, à la fois haut de gamme, milieu de gamme et entrée de gamme, Samsung continue de déployer la nouvelle version d’Android sur plusieurs appareils de la série Galaxy S et Galaxy A.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour les Galaxy A52 et Galaxy A54 ainsi que les Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S9, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.0 sur les Samsung Galaxy S21 FE et Galaxy A14 4G.

Les Samsung Galaxy A21 FE et Galaxy A14 4G reçoivent Android 14 et One UI 6

Comme le confirme le média SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.0 sur les Galaxy S21 FE aux États-Unis avec les versions du firmware G990USQU9FWK5 ou G990U2SQU7FWK5 et sur les Galaxy A14 4G du Kazakhstan avec un numéro de build se terminant par BWK8. On s’attend à ce que cette mise à jour se déploie dans le reste du monde au cours des prochaines semaines.

Dans les deux cas, ce nouveau firmware inclut le dernier correctif de sécurité d’Android, correspondant au mois de novembre 2023. Cette mise à jour de sécurité corrige plus de soixante vulnérabilités liées à la vie privée et à la sécurité, résout plusieurs problèmes généraux détectés dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances des deux appareils.

La principale différence entre la mise à jour vers Android 14 qui arrive sur les deux téléphones est que le Galaxy A14 4G reçoit une version simplifiée de One UI 6, appelée One UI 6 Core, qui ne comporte pas autant de fonctionnalités que la variante complète déployée sur les Galaxy S21 FE.

Une fois que cette mise à jour sera disponible mondialement pour les deux smartphones, vous pourrez vérifier si vous l’avez déjà reçue en accédant au panneau des Paramètres de votre Galaxy et en entrant dans la section Mise à jour logicielle. Lorsqu’elle apparaîtra dans cette section, il vous suffira de cliquer sur le bouton Télécharger et installer et de laisser One UI se charg

