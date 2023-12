Bill Gates lance une autre prédiction importante : cela peut tout changer

Bill Gates rend à nouveau son verdict.

L’IA nous marquera à jamais selon Bill Gates

Bill Gates est un expert quand il s’agit de traiter des questions liées à la technologie. Pour beaucoup, il est l’un des grands esprits vivants, ayant récemment remporté plusieurs succès, le plus notable étant lié à la pandémie de COVID-19, qu’il a prédite aussi bien à son début qu’à sa fin. Dans le domaine technologique, il a également fait des prédictions sur la destruction d’emplois causée par l’IA et sur la création potentielle d’une arme grâce à celle-ci.

Maintenant, sa nouvelle prédiction concerne l’intelligence artificielle et les effets qu’elle aura sur la conduite sur les routes et autres voies de notre planète.

Bill Gates et sa prédiction sur la conduite autonome

Dans un article de son blog intitulé Les mains hors du volant : les règles de la route vont changer, Bill Gates a prédit la façon dont la technologie de la conduite autonome influencera définitivement nos vies.

Cependant, il est très important que nous reconfigurions notre façon de conduire et que nous repensions nos villes pour les véhicules. Bientôt, les conducteurs vont disparaître, en particulier en ce qui concerne le transport de marchandises, avec les professions correspondantes qui disparaîtront.

Et ce ne seront pas les seuls, car en général, pratiquement tous les véhicules deviendront autonomes dans les prochaines années. Cela inclut les véhicules qui resteront sur les routes ou dans les airs pendant de longues heures.

Les points clés pour aborder cette question sont les suivants :

La prédiction concerne les véhicules autonomes.

Il croit qu’elle va transformer l’humanité de façon permanente.

Il est nécessaire de repenser la manière dont on conduit dans les villes modernes.

Surtout en tenant compte du fait que tous les moyens de transport seront autonomes. Y compris ceux qui nous emmènent très loin, comme les avions ou les trains longue distance.

Il est très probable que bientôt presque tous les moyens de transport seront autonomes. Les entreprises qui veulent le mettre en œuvre de manière plus urgente sont celles du secteur du transport, que ce soit pour les colis ou les personnes. En réalité, cela se produit déjà dans certains pays comme les États-Unis. Bien que, vu les embouteillages qui se produisent à San Francisco, ce type de service ne semble pas vraiment s’y adapter.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une prédiction exclusive de Bill Gates, car il s’agit en réalité d’une tendance qui se manifeste avec le temps et qui semble de plus en plus être la voie à suivre.

