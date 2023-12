Tous les téléphones Xiaomi qui ont été abandonnés sans support tout au long de cette année 2023

Voici la liste complète des téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui ont cessé de recevoir des mises à jour logicielles et firmware de la part de la marque chinoise en 2023.

Le Redmi Note 9 est l’un des téléphones Xiaomi qui a cessé de recevoir des mises à jour cette année-même

Il est courant que les téléphones Android cessent de recevoir des mises à jour après quelques années depuis leur arrivée sur le marché, car les fabricants se concentrent sur la mise à jour des modèles les plus récents de leur catalogue. Dans le cas de Xiaomi, la marque chinoise ajoute tous les terminaux de son catalogue qui ne sont plus pris en charge à une liste appelée EOS, qui est mise à jour mois après mois avec l’ajout de nouveaux appareils et même le retrait de certains, comme cela s’est récemment produit avec le Redmi Note 9 Pro.

Si vous possédez un ancien Xiaomi et que vous ne savez pas s’il continue à recevoir de nouvelles versions de logiciels et de firmware, nous allons maintenant vous énumérer tous les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui ne recevront plus de mises à jour du système d’exploitation ni de correctifs de sécurité Android.

Liste des téléphones Xiaomi qui ont cessé de recevoir des mises à jour de MIUI en 2023

Tout d’abord, vous devez savoir que Xiaomi a dernièrement mis à jour sa liste EOS le 21 novembre 2023, ce qui signifie qu’il est possible que de nouveaux modèles y soient ajoutés avant la fin de l’année, auquel cas nous mettrons à jour cet article avec les appareils qui y sont inclus.

Sans plus tarder, nous allons détailler les 22 terminaux Xiaomi, Redmi et POCO qui ne recevront plus de mises à jour de MIUI ni HyperOS, le nouveau système d’exploitation annoncé par la marque il y a un mois :

Xiaomi

Redmi

Redmi 8A Dual

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X

Redmi 10X 4G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 9

Redmi Note 10 5G

Redmi K30 5G Speed

Redmi K30i 5G

POCO

