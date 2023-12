Ce Samsung Galaxy pas cher reçoit déjà One UI 6 et Android 14

Les Samsung Galaxy M33 commencent déjà à recevoir la nouvelle version d’Android et la surcouche de personnalisation de Samsung, qui continue de respecter sa promesse de mettre à jour même les appareils d’entrée de gamme.

Image du Samsung Galaxy M33.

Samsung reste l’un des fabricants offrant le meilleur support, bien que Google ait fait des progrès pour rivaliser avec Apple en offrant 7 ans de mises à jour logicielles avec les Pixel 8 (bien qu’il ait ensuite été annoncé qu’ils en feraient de même avec le matériel des appareils). Les Coréens se sont engagés il y a longtemps à mettre à jour non seulement leurs appareils haut de gamme, ce qui est devenu évident lorsque le Samsung Galaxy A14 a reçu One UI 6 et Android 14.

Après le membre le moins cher de la gamme Galaxy A, selon SAMMobile, c’est maintenant le Samsung Galaxy M33, l’un de leurs appareils de milieu de gamme inférieur, qui reçoit à la fois la nouvelle version d’Android et la nouvelle version de la surcouche de personnalisation de Samsung.

One UI 6 pour les Galaxy M33 commence déjà à être déployé

D’après le média, où la mise à jour va commencer à être disponible}, bien qu’elle devrait également arriver bientôt en Inde en raison de la popularité immense de l’appareil dans le pays du sous-continent asiatique. Il s’agit de la deuxième grande mise à jour d’Android que reçoit l’appareil et de la troisième de la surcouche de personnalisation en général.

Apparemment, selon les notes du logiciel, le micrologiciel se termine par les caractères DWK6 et comprend la mise à jour de sécurité de novembre 2023. Cela correspond à ce que nous avons vu jusqu’à présent avec le reste des mises à jour vers Android 14 des appareils, qui incluent également le correctif de sécurité appliqué avec la nouvelle version d’Android.

Vous pouvez attendre que votre téléphone vous envoie une notification indiquant que vous pouvez télécharger la nouvelle version d’Android ou vous pouvez vérifier vous-même si elle est déjà disponible pour votre Samsung Galaxy M33 dans le menu des paramètres. Pour le reste du monde, les dates de déploiement ne sont pas connues, mais nous imaginons qu’elles ne devraient pas dépasser quelques semaines pour que la nouvelle version soit disponible en France.

