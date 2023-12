Où regarder Wonka en streaming : plateforme et date de sortie de la nouvelle production de Timothée Chalamet

Nous essayons de déterminer quand Wonka verra le jour et sur quelle plateforme il apparaîtra.

Le nouveau film avec Chalamet promet d’être un véritable succès

Willy Wonka est l’un des personnages les plus aimés de ces dernières années. Ce que Burton a fait avec Charlie et la Chocolaterie a été un véritable succès qui a réussi à reconnecter le personnage avec les jeunes générations de l’époque. Maintenant, il semble qu’un nouveau film va séduire le public et la critique, car les bandes-annonces et les premières impressions sur le film indiquent que nous pourrions être face à une production remarquable pour clôturer cette année 2023 qui a connu beaucoup de films intéressants tels que Barbie ou Oppenheimer.

De quoi parle Wonka

Willy Wonka est un jeune homme plein de vie et de bonnes intentions qui a une passion : créer des bonbons parfaits pour ravir le public qui l’entoure, quel que soit leur âge.

Ainsi, basé sur le roman à succès de Roald Dahl, le film sert de préquelle dans laquelle l’inventeur chocolatier part de rien pour devenir Willy Wonka, la personnalité la plus aimée de son monde, créant ainsi une série de bonbons emblématiques qui vont passionner des générations entières.

Ainsi, cette préquelle reçoit déjà de très bonnes critiques. Certains considèrent que le film est l’un des grands paris de l’année et qu’il est aussi revigorant et frais que ses prédécesseurs. Tous les regards sont donc tournés vers un Timothée Chalamet qui est très attendu dans ce rôle.

Date de sortie et plateforme d’arrivée

Il est difficile de prévoir quand ce film pourrait arriver sur les plateformes de streaming. Habituellement, ils sortent entre 45 et 90 jours après leur sortie en salles, il pourrait donc être prêt à débarquer vers février de l’année prochaine. Tout dépend cependant de son parcours en salles et du succès qu’il rencontrera finalement. Ce qui est plus facile à déterminer, c’est la plateforme sur laquelle il arrivera.

Wonka est une production de Warner Bros, qui agit également comme le distributeur principal du film. Cela signifie que le film arrivera probablement en exclusivité sur le catalogue de HBO Max, car c’est la plateforme de streaming qui appartient à la société américaine.

Par conséquent, il est facile de déterminer que le film arrivera sur cette plateforme. Il se peut que les choses changent, car il y a des films et des séries de Warner qui sont arrivés sur d’autres plateformes grâce à des accords. Cependant, dans ce cas, tout indique qu’ils préféreront garder ce futur succès pour eux-mêmes.

Le film a été sorti le mercredi 6 décembre 2023 sur les grands écrans de tout le pays.

