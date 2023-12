Redmi 13C 5G a été dévoilé avec des fonctionnalités excitantes

Redmi vient de présenter sa dernière innovation, le smartphone Redmi 13C 5G, faisant ses débuts sur le marché dynamique de l’Inde. Ce qui distingue cet appareil est sa dépendance à la puce MediaTek Dimensity 6100 Plus, une notable divergence par rapport au Redmi 13C standard.

Ainsi, avec un écran IPS spacieux de 6,74 pouces offrant une résolution de 1600 x 720 pixels, un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz et une luminosité maximale de 600 cd/m², l’expérience visuelle promet d’être immersive. Fonctionnant sous le robuste système d’exploitation Android 13, l’appareil présente l’interface MIUI 14, garantissant une interaction fluide et conviviale.

De plus, vous pouvez capturer les moments de la vie avec des détails époustouflants grâce à l’appareil photo principal de 50 mégapixels et à l’appareil photo frontal de 5 mégapixels, offrant une grande polyvalence en photographie. De plus, l’appareil est alimenté par une batterie robuste de 5000 mAh, prenant en charge une charge de 18 W (avec une alimentation de 10 W incluse), garantissant que votre smartphone reste chargé tout au long de votre journée chargée.

Par ailleurs, les caractéristiques notables comprennent un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté pour une sécurité renforcée, un emplacement pour carte microSD pour un stockage étendu et un adaptateur Bluetooth 5.3 pour une connectivité sans faille. De plus, le Redmi 13C 5G est disponible en trois configurations. 4/128 Go à 130 $, 6/128 Go à 150 $ et 8/256 Go à 175 $, offrant aux utilisateurs diverses options pour répondre à leurs besoins et préférences. Avec ses fonctionnalités puissantes et ses prix compétitifs, le Redmi 13C 5G s’avère être un choix convaincant dans le paysage des smartphones en constante évolution.

Caractéristiques du Redmi 13C 5G

Écran de 6,74 pouces (1600 x 720 pixels) HD+ au rapport d’aspect 20:9, taux de rafraîchissement de 90 Hz. Jusqu’à 600 nits de luminosité, protection Corning Gorilla Glass

Processeur MediaTek Dimensity 6100+ Octa Core 6 nm (2x Cortex-A76 @ 2,2 GHz 6x Cortex-A55 @ 2 GHz) avec GPU Arm Mali-G57 MC2

RAM LPDDR4X de 4 Go / 6 Go avec stockage interne UFS 2.2 de 128 Go. RAM LPDDR4X de 8 Go avec stockage interne UFS 2.2 de 256 Go, mémoire extensible jusqu’à 1 To avec microSD

Android 13 avec MIUI 14

Double SIM (nano + nano + microSD)

Appareil photo principal de 50 MP avec ouverture f/1.8

Appareil photo frontal de 5 MP

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Prise audio 3,5 mm, radio FM

Résistant à la poussière et aux éclaboussures

Dimensions : 168×78×8.09 mm ; Poids : 192 g

5G, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, port USB de type C

Batterie de 5000 mAh (typique) avec prise en charge de la charge 18W

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :