À Adam Driver, Kylo Ren, ils ne cessent de lui rappeler cette scène de Star Wars.

Kylo Ren dans Star Wars

La dernière trilogie de Star Wars, composée de Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker, n’est peut-être pas la plus mémorable pour les fans, mais elle l’est certainement pour Adam Driver, l’un des principaux protagonistes des films et qui a joué le rôle de Kylo Ren (Ben Solo), le fils de Han Solo et Leia Organa, dans cette épopée galactique.

Et c’est que l’acteur, que nous avons également pu voir dans Marriage Story ou House of Gucci et qui ne tardera pas à revenir sur grand écran grâce à Ferrari, a avoué lors d’une récente interview avec Chris Wallace dans son émission Who’s Talking to Chris Wallace? qu’il y a un moment de cette trilogie de La Guerre des Étoiles jusqu’à présent qui ne cesse de lui rappeler, quelque chose qui lui arrive « tous les jours ».

« Vraiment ? », se demande le présentateur devant la réponse de Driver selon laquelle il n’y a pas un jour où quelqu’un ne lui rappelle pas qu’il a tué Han Solo, à quoi l’acteur a répondu « Pas tous les jours, mais oui. Avant, c’était plus fréquent, mais maintenant probablement une fois par mois quelqu’un me rappelle que j’ai tué Han Solo ».

Harrison Ford lui a facilité la tâche

Allant un peu plus loin dans le sujet, Driver commente également que filmer la scène en elle-même n’a pas été « difficile », mais « très émouvant de la tourner avec Harrison [Ford] ». « Harrison était si généreux et réfléchi, et pour moi c’était un grand moment sur le plateau, même si c’était sa mort ». En réalité, ce n’est pas la première fois que ce sujet est évoqué, et déjà en 2017, Adam Driver confessait à quel point il était mal à l’aise lors de la première du Réveil de la Force, doutant que dans une salle comble de 2000 personnes, la réaction serait positive à un moment si douloureux et crucial pour la franchise.

