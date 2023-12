Windows est responsable de l’incapacité de votre ordinateur à reconnaître l’imprimante : Microsoft enquête déjà sur le problème

Si vous avez un ordinateur avec Windows 10 ou Windows 11, la dernière mise à jour a provoqué un changement de nom de l’imprimante et elle n’est plus reconnue

Votre ordinateur ne reconnaît pas l’imprimante : la dernière mise à jour de Windows 11 et Windows 10 en est responsable.

Si vous avez une imprimante et que vous avez mis à jour votre ordinateur avec Windows 11 ou Windows 10, il est très probable que votre appareil ne reconnaisse plus votre imprimante. Cela est dû à Windows, qui fait que toutes les imprimantes changent de nom et que les ordinateurs ne parviennent pas à les reconnaître.

L’erreur se produit suite à une mise à jour de Windows qui modifie le nom de l’imprimante par un nom générique tel que « HP Laserjet M101-M106 ». Cela fait que l’ordinateur ne communique pas correctement avec l’imprimante et ne lui envoie pas les demandes d’impression.

Voici pourquoi votre ordinateur ne reconnaît pas l’imprimante

Selon la source d’information, le changement de nom est dû à un problème avec les métadonnées de l’imprimante, qui indiquent le modèle et le fabricant de celle-ci. Il semble que Windows ait décidé d’interpréter ces métadonnées pour toutes les imprimantes.

La situation n’est pas grave, mais elle est ennuyeuse. Toute imprimante connectée à votre ordinateur ne sera pas correctement reconnue, Windows l’interprétera comme s’il s’agissait d’un appareil HP. Logiquement, cela a conduit de nombreux utilisateurs à se demander comment imprimer.

En principe, l’erreur ne devrait pas affecter le fonctionnement des imprimantes. Cependant, il se peut que votre appareil ne parvienne pas à trouver l’imprimante et que vous ne puissiez donc imprimer aucun document, ce qui pose un énorme problème.

Microsoft a indiqué qu’il travaille avec HP pour résoudre ce problème, mais il n’y a pas encore de date de solution. Cependant, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour que tout fonctionne correctement. La seule solution si votre ordinateur ne reconnaît pas l’imprimante après la mise à jour est de réinstaller Windows.

Bien que la solution soit radicale, c’est la seule existante pour le moment. Cependant, nous tenons à souligner que cela ne devrait être nécessaire que si l’imprimante ne peut pas être utilisée. Mais comme le souligne Windows Latest, l’erreur ne devrait pas affecter le bon fonctionnement de l’imprimante.

