Beeper Mini est l’application qui vous permet d’utiliser iMessage sur Android. Et cela fonctionne vraiment.

Beeper Mini est une nouvelle application qui permet la messagerie via iMessage entre Android et iOS.

Interface de Beeper Mini, l’application pour utiliser iMessage sur Android

Ils l’ont enfin réussi. Les développeurs de Beeper, une application pour utiliser iMessage sur des appareils Android, ont réussi à faire de l’ingénierie inverse sur le protocole de messagerie natif d’Apple pour créer une nouvelle application pour Android qui permet aux utilisateurs du système d’exploitation de Google de discuter avec ceux qui utilisent un iPhone en obtenant une expérience beaucoup plus satisfaisante.

Elle s’appelle Beeper Mini, et ses créateurs la définissent comme une application indépendante pour Android conçue spécifiquement pour envoyer et recevoir des messages en « bulles bleues » avec des iPhones. L’application active toutes les fonctions de chat qui étaient jusqu’à présent exclusives à iMessage sur iPhone, y compris les indicateurs de lecture, les pièces jointes en haute résolution, les réactions avec des emojis, les messages vocaux, l’édition des messages, les stickers et plus encore.

Alors que d’autres applications l’ont déjà tenté (certaines avec des résultats catastrophiques), Beeper Mini est le premier qui n’a pas recours à un serveur composé d’équipements Mac pour activer le service de messagerie depuis Android. De cette manière, une expérience plus sécurisée est proposée puisque les messages restent chiffrés de bout en bout et ne passent jamais par les serveurs de Beeper.

Beeper Mini est maintenant disponible en téléchargement sur Android

Le développement de Beeper Mini a commencé il y a plusieurs mois et en début d’année, son créateur, un élève de 16 ans, avait déjà un prototype fonctionnel. C’est ainsi que Beeper Mini est né.

Contrairement à d’autres applications de ce type, comme la malheureuse Sunbird, Beeper Mini permet d’envoyer des messages via iMessage en utilisant le numéro de téléphone de l’utilisateur. Il suffit d’installer l’application, de suivre les étapes indiquées pour la configuration, et vous aurez automatiquement accès à toutes les fonctionnalités d’iMessage qui étaient jusqu’à présent exclusives à l’iPhone.

De plus, l’entreprise met particulièrement l’accent sur l’approche sécurisée de Beeper Mini, car les messages envoyés ne passent jamais par un serveur de Beeper. L’entreprise l’explique sur son site :

Beeper Mini est entièrement chiffré de bout en bout. Vos messages sont chiffrés de bout en bout. Ni Beeper, ni Apple, ni personne d’autre que les destinataires ne peuvent lire vos messages ou voir les pièces jointes. Aucun serveur de relais Mac n’est utilisé. Beeper n’a pas accès à votre compte Apple. Tous les messages sont traités localement dans l’application Beeper Mini Android. Aucun serveur Mac dans le cloud n’est impliqué, contrairement à toutes les autres applications concurrentes.

Avec Beeper Mini, il est possible de dépasser délibérément les limitations imposées par Apple aux utilisateurs d’Android lorsqu’ils discutent avec des utilisateurs d’iPhone. Des limitations qui seront atténuées à l’avenir sans avoir besoin d’applications tierces, une fois qu’Apple décidera d’adopter le protocole de messagerie RCS sur sa plateforme.

Tout utilisateur d’Android peut essayer Beeper Mini gratuitement. Il suffit de télécharger l’application depuis Google Play et de la configurer. La société propose un essai gratuit de 7 jours, et une fois cette période terminée, il faudra payer 2,29 euros par mois pour continuer à utiliser le service.

Télécharger sur Google Play | Beeper Mini

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :