La petite (mais importante) nouveauté de l’application YouTube que tu as probablement manquée

YouTube pour Android implémente enfin les mises à jour en temps réel des vues et des « j’aime ».

Presque silencieusement, Google continue d’apporter des améliorations à l’application YouTube pour améliorer notre expérience.

Il y a quelques semaines, YouTube a reçu l’une des mises à jour les plus importantes de ces derniers temps, comprenant jusqu’à 8 nouveautés majeures, toutes destinées à améliorer notre expérience d’utilisation de l’application. Parmi celles-ci, on trouve une meilleure qualité sonore, le double de vitesse en maintenir le doigt appuyé sur la vidéo, un blocage pour éviter les interruptions ou la recherche de chansons par la voix.

Cependant, les petites nouveautés vont continuer à arriver sur YouTube de manière progressive, d’abord en se préparant pour l’IA avec une notification de vidéos créées avec une intelligence artificielle générative, puis en nous montrant un changement minime mais tout aussi utile, qui était dans les demandes à Google depuis de nombreuses semaines.

Nous parlons bien sûr de la tant attendue mise à jour en temps réel pour le compteur de vues et les « j’aime », qui est en effet en train d’arriver sur l’application YouTube dans un changement transparent, exécuté par Google côté serveur.

C’est quelque chose qui, comme on le disait sur 9to5Google, a été demandé à plusieurs reprises au support de Google, et bien que cela ne va certainement pas changer notre vie par rapport à notre utilisation du service de streaming le plus populaire de la planète, il est vrai que cela améliorera considérablement l’expérience car les données que nous voyons seront plus fiables.

À partir de maintenant, YouTube pour Android mettra également à jour en temps réel le décompte des vues et des « j’aime » des vidéos que nous regardons.

En effet, pendant que nous regardons une vidéo, à la fois ses statistiques de vues et le décompte des « j’aime » continueront à se mettre à jour en temps réel, apparemment à des intervalles d’environ une minute. On ne connaît pas exactement ce délai.

Il y avait des récits et des publications dans les forums de support depuis plusieurs mois, où Google parlait déjà de ce changement qui a finalement dû attendre longtemps pour être mis en œuvre, du moins dans les versions stables.

L’idée, selon le géant de Mountain View, est de « montrer combien d’utilisateurs interagissent avec ce que nous regardons », afin que nous ayons une idée plus claire et actualisée de l’impact du contenu que nous voyons.

