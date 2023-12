Le navigateur de fichiers de Google devient plus utile : désormais, il peut rechercher à l’intérieur des images et des documents

La nouvelle fonction de recherche intelligente vous permettra de trouver des fichiers PDF, des objets ou des captures d’écran à partir d’un mot.

Google Files est une application gratuite qui permet de gérer les fichiers

Google change la façon de gérer les fichiers, devenant de plus en plus intelligent et utile pour ses utilisateurs. Si il y a quelques jours nous parlions de la nouvelle page d’accueil de Google Drive, avec des suggestions personnalisées et des filtres, c’est maintenant au tour du gestionnaire de fichiers de l’entreprise. Découvrons les nouveautés de Google Files, capable de trouver du texte et des objets dans des images et des documents à partir de maintenant.

Contrairement à Gmail, Meet, Calendar ou Drive lui-même, parmi tant d’autres, l’explorateur de fichiers de Google n’est pas l’un des services les plus populaires du géant technologique. Files de Google vous montre quelles applications désinstaller pour libérer de l’espace sur votre téléphone portable et est totalement gratuit, mais il a un grand inconvénient : les utilisateurs avec le système d’exploitation iOS ne pourront pas l’utiliser, c’est-à-dire ceux qui ont un iPhone.

Voici la nouvelle fonction de recherche intelligente de Google Files

Partant du principe que elle est uniquement disponible pour Android, ceux-ci sont les seuls à pouvoir profiter des dernières améliorations de l’application. Désormais, Google Files offrira une nouvelle fonction de recherche intelligente qui permet de rechercher dans des images et des documents, basée sur des capacités d’apprentissage automatique local.

Conformément aux notes de mise à jour trouvées sur Google Play Store, le store officiel d’Android, voici les recherches intelligentes par texte que les utilisateurs pourront effectuer dans Google Files :

Texte dans les images, y compris les captures d’écran.

Texte dans les fichiers PDF.

Emplacements.

Objets et animaux dans les images.

Artiste, album et titre de chanson.

Dans le cas du texte dans les images, par exemple, vous pourrez trouver cette photo que vous avez prise sur la place de votre village si vous écrivez « Bar Paco », car c’est l’un des établissements qui apparaissent sur la photographie. En ce qui concerne les fichiers PDF, il suffit de mettre un mot-clé qui peut contenir ledit fichier, comme « George Harrison » si vous recherchez un document PDF des Beatles.

Cependant, selon une publication d’Android Police sur la nouvelle fonction, ils n’ont pas été en mesure de trouver des photos basées sur des emplacements, comme promis dans les notes de mise à jour. D’autre part, ils ajoutent également que la recherche d’objets n’est pas aussi précise que dans Google Photos, selon leurs vérifications, car ce dernier trouve même des membres de la famille et des amis qui ont été sauvegardés dans le service.

Par conséquent, nous devons prendre en compte que la recherche intelligente de Google Files présente encore certaines limitations, telles que les fichiers récemment téléchargés ou ajoutés sur le téléphone mettent quelques jours avant de figurer dans les résultats de recherche, ce n’est pas instantané. Cependant, il est probable que Google résolve peu à peu tous ces problèmes avec le temps.

