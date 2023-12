Le Google Pixel 8, l’un des bijoux du marché, abandonne son prix : design unique, des performances grandioses et Android 14.

Une réduction de 90 euros sur l’un des meilleurs téléphones du moment, avec jusqu’à 7 ans de mises à jour pour qu’il dure de nombreuses années.

Avec cette offre, vous pouvez choisir le Google Pixel 8 dans la couleur de votre choix parmi le noir, le rose et le vert // Image : Urban Techno.

Petit à petit, Google se fait une place sur le marché des téléphones mobiles. L’un de ses modèles les plus récents est le Google Pixel 8 qui, tout comme les précédents Pixel, est un smartphone d’excellente qualité dans tous les domaines. La bonne nouvelle est qu’il est déjà possible de l’acheter à un prix réduit, bien qu’il soit sorti très récemment. Il est initialement vendu au prix de 799 euros, mais sur AliExpress Store, il descend à 709 euros en ce moment.

Vous économisez donc 90 euros sur l’achat de l’un des meilleurs téléphones du marché. Nous avons analysé ce Google Pixel 8 et nous pensons qu’il a un design unique, une grande performance grâce au processeur Google Tensor G3 et un système de caméras très complet. De plus, il est livré avec Android 14 et bénéficie de 7 années de mises à jour à venir, ce qui signifie que vous achetez un téléphone qui vous durera de nombreuses années.

Ce Google Pixel 8 de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est vendu au prix de 746 euros sur PcComponentes, de 752 euros sur Amazon et de 799 euros sur Ebay. Comme vous pouvez le voir, aucun de ces stores n’égale le prix d’AliExpress, qui s’engage à vous le livrer en quelques jours sans frais de livraison. Le prix de ce Google Pixel 8 est très intéressant, tout comme sa qualité dont nous vous parlerons en détail ci-dessous.

Google Pixel 8

Achetez l’excellent Google Pixel 8 avec 90 euros de réduction

La première raison pour laquelle l’achat du Google Pixel 8 vaut la peine est son design. Google a su créer une esthétique différente et reconnaissable qui nous semble magnifique. De plus, étant un terminal de seulement 6,2 pouces, il est facile à manipuler d’une seule main. Bien sûr, il bénéficie d’une excellente qualité de construction, vous remarquerez que c’est un téléphone « premium » dès que vous le prendrez en main. En ce qui concerne la couleur, vous pouvez choisir entre le noir, le rose et le vert.

Revenons à cet écran de 6,2 pouces pour ajouter qu’il dispose d’une technologie OLED, d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un écran de très bonne qualité à tous égards, les images affichées sont spectaculaires. De plus, la luminosité atteint jusqu’à 2 000 nits, vous pouvez donc le voir parfaitement en extérieur. Par ailleurs, le son émis par ce terminal est également de très haute qualité.

La puissance est assurée par le processeur Tensor G3, développé par Google lui-même. Cette puce est assez puissante pour exécuter n’importe quelle application, y compris les jeux, vous offrant une expérience fluide en permanence. En ce qui concerne la batterie, elle a une capacité de 4 575 mAh et tient facilement toute la journée. Elle prend en charge la charge rapide de 27 W avec un chargeur compatible USB-PD 3.0, ainsi que la charge sans fil de 18 W.

Un des points forts du Google Pixel 8 est qu’il est livré directement avec Android 14, la dernière version du logiciel. Vous pourrez donc profiter de toutes les nouveautés. De plus, il bénéficie de 7 années de mises à jour Android confirmées, ce qui signifie qu’il s’agit d’un smartphone avec une durée de vie très longue. Au fait, il est équipé de la connectivité 5G, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Google Pixel 8

Le Google Pixel 8 se démarque également dans le domaine de la photographie, avec un objectif principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP, ainsi qu’une caméra frontale de 10,5 MP. Avec toutes ces caméras, vous pourrez capturer des images d’excellente qualité, que ce soit de jour ou dans des scènes plus complexes comme les scènes nocturnes. De plus, il peut enregistrer des vidéos en 4K à 24, 30 et 60 FPS aussi bien avec les caméras arrière qu’avec la caméra frontale.

En résumé, ce smartphone de Google frôle l’excellence et est prêt à vous offrir la meilleure qualité au quotidien. Son prix de vente recommandé est de 799 euros, mais sur AliExpress, vous pouvez l’acheter pour 709 euros en ce moment. Sans aucun doute, l’achat est très judicieux.

