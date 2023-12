Date de sortie et nouvelle image de Back to Black, le biopic d’Amy Winehouse

La célébrité te change.

Marisa Abela dans le rôle de la célèbre chanteuse

Presque un an s’était écoulé depuis que nous n’avions plus rien entendu sur le nouveau biopic que Studiocanal prépare sur la regrettée Amy Winehouse, une chanteuse qui nous a quittés, comme beaucoup d’autres du même âge, trop tôt. Le Club des 27 a accueilli en 2011 un nouveau membre, et enfin, le 12 avril 2024, 13 ans plus tard, nous pourrons voir au cinéma Back to Black, bien que ce soit au Royaume-Unis, le lieu de naissance de l’artiste, car il faudra attendre quelques jours de plus pour le voir en dehors de ces frontières. Nous ne savons pas combien de jours, mais nous parions que ce seront peu.

En janvier 2023, la surprise a éclaté. La cinéaste acclamée et artiste visuelle Sam Taylor-Johnson allait réaliser et produire le film, avec la jeune actrice émergente Marisa Abela (Industry) obtenant le rôle principal convoité. Nous avons alors pu voir la jeune actrice habillée en Amy, mais cela ne nous a pas totalement convaincus (c’est l’image en tête de cet article), tout le contraire de sa deuxième photo que vous pouvez voir ci-dessous.

« Découvrez l’histoire de l’icône musicale Amy Winehouse dans Back to Black de la réalisatrice Sam Taylor-Johnson. Avec Marisa Abela dans le rôle principal – ne le manquez pas dans les cinémas du Royaume-Unis le 12 avril 2024, avec des dates de sortie internationale à suivre ».

Back to Black

Amy Winehouse est largement considérée comme l’une des plus grandes artistes de l’histoire récente, vendant plus de 30 millions d’albums dans le monde entier et générant actuellement plus de 80 millions de lectures par mois. Son album acclamé de 2006, Back To Black, l’a propulsée au sommet de la gloire mondiale, remportant alors un record de 5 Grammy Awards, dont l’Enregistrement de l’Année et la Chanson de l’Année pour le succès Rehab. Back to Black, le film, se concentrera sur l’extraordinaire génie, la créativité et l’authenticité d’Amy qui ont imprégné tout ce qu’elle a fait. Un voyage qui l’a emmenée de la folie et de la couleur de Camden High Street dans les années 90 à l’adoration mondiale, et inversement. Back to Black traverse le miroir de la célébrité pour observer ce voyage depuis l’autre côté du miroir, pour voir ce qu’Amy voyait, ressentir ce qu’elle ressentait.

Le réalisatrice Sam Taylor-Johnson commente : « Ma connexion avec Amy a commencé lorsque je suis sortie de l’université et que je traînais dans le quartier divers et créatif de Camden à Londres. J’ai décroché un emploi au légendaire KOKO CLUB, et je me souviens encore de chaque étal de marché, boutique vintage et rue… Quelques années plus tard, Amy a écrit ses chansons courageusement honnêtes tout en vivant à Camden. Comme avec moi, cela est devenu une partie de son ADN. Je l’ai vue se produire pour la première fois lors d’un concours de talents au Ronnie Scott’s Jazz Club à Soho et il était immédiatement évident qu’elle n’était pas seulement un »talent »… elle était un génie. En tant que cinéaste, on ne peut vraiment pas demander mieux. Je suis enthousiasmée et honorée d’avoir cette opportunité de porter au cinéma l’histoire belle et unique d’Amy accompagnée de la partie la plus importante de son héritage, sa musique. Je suis pleinement consciente de la responsabilité, avec mon collaborateur d’écriture, Matt Greenhalgh, je créerai un film que nous aimerons et apprécierons tous pour toujours. Comme nous le faisons avec Amy ».



