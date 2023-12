Vous pouvez maintenant regarder la touchante annonce de Noël de Xiaomi, avec les caméras du Xiaomi 13T en tant que protagonistes.

Noël est de plus en plus proche. En ce mois de décembre, tous les mécanismes commerciaux liés à ces festivités entrent en action, et Xiaomi a également voulu en faire partie avec sa propre publicité de Noël. Avec les caméras du Xiaomi 13T comme protagonistes principaux de la publicité, l’entreprise a réalisé cette annonce qui touchera le cœur de plus d’un.

Le Xiaomi 13T comme étoile de Noël

La publicité de Noël de Xiaomi met en scène trois grands protagonistes : le grand-père de la famille, sa fille et son petit-fils. Avec ces trois personnages, la publicité raconte une histoire courte mais attachante qui mélange Noël, l’amour et la marque elle-même, montrant Xiaomi comme un autre acteur important de l’histoire grâce à l’appareil photo du Xiaomi 13T. Une publicité qui sait utiliser la marque de manière subtile pour valoriser son produit de manière peu intrusive.

Comme on peut le voir dans la publicité de Noël de Xiaomi, le Xiaomi 13T et sa puissance photographique jouent un rôle clé pour offrir un cadeau des plus touchants et émouvants pendant une période qui, pour beaucoup, est spéciale non seulement à cause des personnes avec qui l’on célèbre les fêtes, mais aussi à cause de ceux qui ne sont plus là et ne peuvent plus revenir. Avec cette touche émouvante et spéciale, Xiaomi s’inscrit dans une histoire de Noël touchante et brève.

Un smartphone pour ceux qui recherchent un bon appareil photo

Xiaomi a souvent la petite stigmatisation d’être considéré comme une marque pour les gammes économiques ou moyennes, mais elle dispose également de smartphones puissants dans le haut de gamme, où elle rivalise avec les meilleurs téléphones Android du marché. Les Xiaomi 13T, et surtout le Xiaomi 13T Pro, sont la preuve de la puissance et de la qualité qu’un smartphone Xiaomi peut offrir, où l’une de ses caractéristiques les plus puissantes se trouve dans la photographie.

Le Xiaomi 13T, en réalité, dispose de lentilles photographiques signées Leica, l’une des marques les plus prestigieuses dans le monde de la photographie, ce qui permet à cet appareil d’être l’un des plus remarquables du marché dans ce domaine. De plus, avec d’autres composants de valeur tels que sa certification IP68, résistante à la poussière et à l’eau, son Mediatek Dimensity 8200 Ultra, ses 67W de charge rapide pour une batterie de 5 000 mAh, ou son écran FullHD jusqu’à 144 Hz de taux de rafraîchissement.

