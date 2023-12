OnePlus 12 devient officiel avec des caractéristiques puissantes et du hardware de caméra

Après des semaines de teasing, OnePlus a enfin levé le voile sur le OnePlus 12. Avec ce lancement, l’entreprise célèbre son 10e anniversaire. Et même si nous avons déjà un bon nombre d’appareils avec le Snapdragon 8 Gen 3, celui-ci est de loin le lancement le plus excitant jusqu’à présent.

En réalité, le OnePlus 12 s’est positionné comme l’un des meilleurs appareils Snapdragon 8 Gen 3 que vous pouvez acheter dès maintenant. Et même si le design de l’appareil est similaire à ses prédécesseurs, il est fourni avec de nombreuses améliorations. Ces améliorations vont de la configuration de l’appareil photo au logiciel en passant par la résistance à l’eau, etc.

Principales caractéristiques du OnePlus 12

OnePlus a fait un travail incroyable avec le OnePlus Open. Il a résolu un bon nombre de problèmes auxquels étaient confrontés les autres appareils pliables. Et il semble que la marque n’ait pas non plus hésité pour le OnePlus 12. Il est rempli de fonctionnalités haut de gamme. Voici un aperçu rapide :

Écran

Le OnePlus 12 est doté d’un superbe écran LTPO courbé de 6,82 pouces à l’avant. Ce panneau AMOLED offre une résolution de 1440 x 3168 pixels, ce qui signifie qu’il ne manquera pas de fournir d’excellents visuels. Il est également doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif, allant de 1 Hz à 120 Hz, garantissant des animations plus fluides à l’écran.

Comme OnePlus l’a déjà teasé, c’est le panneau BOE qui est présenté comme ayant une luminosité de crête de 4500 NITS. Bien sûr, la luminosité maximale n’est pas quelque chose que vous verriez normalement atteindre sur l’écran. Elle est principalement destinée au contenu HDR.

En utilisation normale, le OnePlus 12 devrait atteindre environ 1600 NITS de luminosité. Cette valeur de luminosité est considérée comme bonne pour différentes conditions d’éclairage difficiles, telles que se trouver directement sous le soleil.

En dehors de cela, l’écran du OnePlus 12 est doté d’une fonction de gradation en PWM de 2160 Hz. Associée à une technologie de filtrage de la lumière bleue, l’appareil devrait offrir un confort exceptionnel dans différents paramètres.

Configuration supérieure de l’appareil photo du OnePlus 12

Cette fois, OnePlus a équipé le OnePlus 12 avec le meilleur hardware photo possible dont il disposait. L’appareil est doté d’une configuration de caméra siglée Hasselblad. Cette configuration comprend le capteur principal de 50 MP que OnePlus a déjà présenté en partageant des échantillons de photos pris avec l’appareil.

Oui, il s’agit du nouveau capteur LYTIA 808 de Sony avec une technologie d’empilement à double couche. Il a des pixels de 1,12 µm et dispose d’un objectif équivalent de 24 mm avec une ouverture f/1.7 et une stabilisation optique de l’image. Ce capteur place le OnePlus 12 confortablement parmi les meilleurs smartphones haut de gamme en matière d’appareil photo. Il sera intéressant de voir ce que DXOMARK pense des performances de l’appareil photo du téléphone.

Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est le même capteur que OnePlus a utilisé dans le OnePlus Open. Et le OnePlus Open est actuellement l’un des meilleurs appareils photo du marché.

Il y a deux autres capteurs à l’arrière du OnePlus 12. Parmi eux, on retrouve la caméra téléobjectif de 64 MP avec une capacité de zoom optique 3x. Elle possède un zoom dans le capteur pour offrir un zoom sans perte allant jusqu’à 6x. Ensuite, il y a un appareil photo ultra grand-angle de 48 MP avec un objectif équivalent à 14 mm.

Batterie, conception, logiciel et autres fonctionnalités

En ce qui concerne les performances de la batterie, le OnePlus 12 est équipé d’une grande batterie de 5400 mAh. C’est l’une des plus grandes batteries que nous ayons vues sur un appareil OnePlus jusqu’à présent. Et elle peut se recharger extrêmement rapidement, à 100 watts en mode filaire, pour être précis. N’oublions pas qu’il est également doté d’une charge sans fil de 50 watts, avec une fonction de charge inverse de 10 watts.

À noter que le prédécesseur ne proposait pas la recharge sans fil. Ainsi, cette fonctionnalité fait son retour avec ce lancement. Un autre aspect intéressant du OnePlus 12 est qu’il est doté d’une norme IP65. Cela rend le smartphone plus capable de résister aux conditions extérieures difficiles.

Le OnePlus 12 fonctionne sous ColorOS 14.0, basé sur Android 14. Cependant, il est important de souligner que OnePlus utilise ColorOS uniquement pour le marché chinois. Lorsque l’appareil arrivera dans les régions internationales, il devrait être fourni avec OxygenOS 14.

De plus, le OnePlus 12 offrira la meilleure connectivité sans fil possible avec Bluetooth 5.4 et WiFi 7. Il est également équipé d’un émetteur infrarouge que vous pouvez utiliser pour contrôler différents appareils électroniques. Et comme il dispose d’un connecteur USB Type-C 3.2, vous pouvez vous attendre à des vitesses de transfert filaire plus rapides.

Prix et disponibilité du OnePlus 12

Le OnePlus 12 est disponible en blanc, vert émeraude et noir. Le prix du modèle de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est de CNY4299 (607 dollars). Le modèle haut de gamme avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage est proposé au prix de CNY5799 (818 dollars).

À l’heure actuelle, le OnePlus 12 est en phase de précommande en Chine. Les ventes ouvertes commenceront dans cette région à partir du 11 décembre. En ce qui concerne la sortie internationale, elle est probablement prévue pour janvier prochain.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :