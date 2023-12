WhatsApp donne forme à sa fonctionnalité sans numéros de téléphone

A partir de la versión ‘beta’ 2.23.25.19, au moins sur Android, les utilisateurs peuvent désormais rechercher par noms ou « nicknames » en plus des numéros de téléphone.

WhatsApp copiera à nouveau Telegram et nous permettra d’accéder et de discuter avec un « nickname » sans numéro de téléphone.

Il y a déjà un certain temps que nous savons que WhatsApp va copier à nouveau Telegram dans l’une des options clés les plus demandées par les utilisateurs, car le service de messagerie de Meta, le plus populaire au monde, prépare déjà la mise en place de l’accès au service via des noms d’utilisateur, offrant ainsi une couche supplémentaire de confidentialité et de sécurité en supprimant la nécessité de fournir un numéro de téléphone pour s’inscrire.

Cela se concrétise dans les versions préliminaires de WhatsApp, dans lesquelles il est même possible de réserver dès maintenant le nom d’utilisateur choisi, bien que nous n’ayons pas encore vu beaucoup d’avancées pour un atterrissage en mode stable qui semble être un peu plus proche.

C’est ainsi que nos amis de WaBetaInfo, après avoir analysé la version bêta 2.23.25.19 publiée pour la plate-forme Android, nous ont fait savoir que Meta avance déjà dans la fonctionnalité avec des noms d’utilisateur après avoir découvert dans la recherche de WhatsApp la possibilité de rechercher non seulement par numéros de téléphone ou noms, mais aussi par le nom d’utilisateur mentionné du compte.

Vous pouvez voir ici deux captures d’écran de ce dont nous parlons, regardez en haut dans la barre de recherche de l’application WhatsApp:

Apparemment, le message affiché ne signifie pas que la recherche fonctionne, car même si nous pouvons configurer notre nom d’utilisateur en version bêta et le partager, l’option de recherche ne les filtre pas encore correctement et ne fonctionne pas tout à fait bien. Ne confondez pas, cependant, avec le nom que nous configurons dans le profil, car cela n’a rien à voir et dans ce cas, la recherche fonctionne comme toujours.

Ici, nous parlons du surnom, le nom d’utilisateur associé au compte comme si nous nous inscrivions à n’importe quel autre service en ligne, et qui devrait effectivement arriver dans les prochaines semaines ou mois sur WhatsApp pour répondre à nos souhaits, se rapprocher un peu plus de Telegram et éviter que nous devions toujours ajouter un numéro de téléphone pour utiliser WhatsApp et discuter avec d’autres personnes.

