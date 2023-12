Fallout : date de sortie et sur quelle plateforme la série basée sur le jeu vidéo arrivera

Nous vous dirons quand et comment vous pourrez profiter de la série Fallout.

Fallout est devenu l’une des franchises de jeux vidéo les plus aimées

La guerre ne change jamais. Et il semble que cela ne changera pas non plus dans le format de série. Ainsi, Fallout abandonne les jeux vidéo pour avoir sa première adaptation dans le monde du cinéma et des séries. C’est un choix très intéressant pour tous les amoureux du jeu vidéo. Et, en réalité, nous sommes nombreux, car l’intrigue du jeu est vraiment séduisante et attire l’attention. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous vous allons vous révéler la date de sortie et la plateforme sur laquelle sera diffusée la nouvelle série se déroulant dans son univers.

De quoi parle Fallout

L’univers de Fallout nous transporte dans une ligne parallèle à la nôtre où l’énergie nucléaire est utilisée pour tout à la maison, y compris les véhicules et autres technologies. Ainsi, une époque de splendeur technologique a été vécue, qui a été brusquement interrompue par une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Chine qui a transformé les États-Unis en une terre radioactive désolée. Lorsque les bombes sont tombées, des milliers de personnes se sont réfugiées dans des abris antinucléaires qui se sont ouverts des siècles plus tard.

Beaucoup de ces abris servaient également de laboratoires scientifiques pour étudier le comportement des gens. L’héroïne, appartenant à l’Abris 33, quitte son foyer cette fois-ci pour se retrouver dans un monde étonnamment hostile où la vie ne vaut rien.

Avec cette prémisse, Fallout est une saga de jeux vidéo clairement satirique, mais qui aborde des sujets assez profonds. Des différences entre les êtres humains au racisme, à la guerre et aux différentes idéologies politiques. C’est pourquoi, cela pourrait être l’une des meilleures séries apocalyptiques à venir sur la plateforme.

Date de sortie de Fallout

La série post-apocalyptique se déroulant dans l’univers du jeu vidéo est prévue pour être diffusée en streaming le 12 avril prochain. Ainsi, l’univers s’étendra au format des séries au printemps 2024.

Plateforme de sortie de Fallout

Fallout est une série qui sera diffusée exclusivement sur le catalogue d’Amazon Prime Video et qui est d’ailleurs l’une des séries les plus susceptibles de connaître un grand succès sur la plateforme. L’investissement pour réaliser cette série semble très important et puissant, et beaucoup sont en attente de son adaptation. C’est pourquoi les regards sont clairement tournés vers son développement et depuis la sortie de sa bande-annonce, l’attente est à son comble.

Fallout sera exclusivement diffusée sur Amazon Prime Video.

