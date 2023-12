GPT-4 Turbo et DALL-E 3 arrivent sur Microsoft Copilot : les derniers modèles d’OpenAI pourront être utilisés gratuitement

GPT-4 Turbo et DALL-E 3 arrivent sur Microsoft Copilot : tout le monde pourra utiliser ces deux outils d’IA gratuitement

Microsoft Copilot sera désormais compatible avec GPT-4 Turbo et DALL-E : permettant de créer du texte et des images gratuitement.

Microsoft a annoncé que Copilot intégrera GPT-4 Turbo et DALL-E 3, ce changement est radical et d’autant plus lorsqu’il y a quelques semaines à peine, Redmond annonçait que Bing Chat serait renommé Microsoft Copilot. L’intégration de GPT-4 Turbo et DALL-E permettra de devancer des sociétés comme Google.

Il est clair que Microsoft veut frapper fort et surprendre ses concurrentes, même si cela signifie rendre gratuits des services qui étaient jusqu’à présent payants. OpenAI, bien qu’étant une organisation à but non lucratif, propose des abonnements à ses services, comme c’est le cas pour l’utilisation du modèle GPT-4 Turbo dans ChatGPT.

Microsoft Copilot intégrera GPT-4 Turbo et DALL-E 3 : vous pourrez utiliser ces deux services d’IA gratuitement

GPT-4 Turbo est le dernier modèle de langage naturel d’OpenAI. Il s’agit d’une version améliorée de son prédécesseur, GPT-3, et est capable de générer un texte plus cohérent et précis. DALL-E 3, quant à lui, est un modèle d’intelligence artificielle capable de créer des images à partir de texte. Les deux modèles sont les plus avancés d’OpenAI et ont été très attendus par la communauté des développeurs.

Microsoft Copilot prétend être une grande révolution et ces changements garantissent sa capacité à surprendre les utilisateurs. Ce que l’on a pu lire grâce aux informations publiées sur le blog officiel de Microsoft, c’est que GPT-4 Turbo n’est pas encore disponible sur Copilot, mais les améliorations de DALL-E 3 sont bien arrivées.

Ces améliorations permettront de créer des images d’une qualité et d’une précision supérieures à celles des commandes ou des prompts introduits. De plus, elles peuvent être testées dès maintenant dans le générateur d’images de Microsoft Bing. La résolution à laquelle elles seront présentées n’a pas été spécifiée, mais on s’attend à ce qu’elle soit considérablement supérieure à celle actuellement proposée.

Par ailleurs, en tant que modèles d’intelligence artificielle avancés, GPT-4 Turbo et DALL-E 3 peuvent aider les développeurs à créer du code et du contenu de meilleure qualité. Cependant, ce ne sont pas les seuls avantages, car il a été constaté que un nouvel assistant de programmation sera lancé, permettant d’obtenir des lignes de code et des analyses depuis le chatbot.

