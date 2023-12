Le Samsung Galaxy S23 FE a déjà une date d’arrivée en Europe

Enfin, nous connaissons la date de sortie officielle du Samsung Galaxy S23 FE en Europe, il ne nous reste plus qu’à connaître son prix

Le Samsung Galaxy S23 FE arrivera en Europe et voici sa date de sortie officielle.

Les attentes et l’incertitude ont pris fin, le Samsung Galaxy S23 FE arrivera officiellement en Europe. La société coréenne derrière cet appareil vient d’annoncer que sa sortie en Europe est officielle. Cette annonce de la part de Samsung intervient près de deux mois après la sortie officielle de cet appareil.

De plus, le fait qu’il arrive en Europe en décembre peut poser un problème pour la future sortie de la famille Galaxy S24 de Samsung, dont l’officialité est prévue pour le premier trimestre de 2024. Cela est dû au fait que le Samsung Galaxy S23 FE est une version moins chère, mais avec presque la même puissance et les mêmes caméras que le Samsung Galaxy S23.

C’est officiel : le Samsung Galaxy S23 FE arrive en Europe en 2023

Le 8 décembre sera le jour où le Samsung Galaxy S23 FE arrivera en Europe, en commençant par la France. En réalité, l’annonce a été faite sur la page officielle de Samsung du pays voisin. Bien que ce soit une bonne nouvelle, on ne sait toujours pas s’il sera disponible en France et il est possible que la société coréenne n’ait pas l’intention d’amener l’appareil sur nos frontières.

En examinant les caractéristiques du Samsung Galaxy S23 FE, nous trouvons un processeur qui peut être soit le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, soit l’Exynos 2200. Pour la RAM, il n’y aura qu’une version de 8 Go, tandis que pour le stockage, vous pourrez choisir entre 128 Go et 256 Go.

L’écran sera un Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 60-120 Hz. La section des caméras comprend trois capteurs, le principal étant de 50 mégapixels f/1,8, le deuxième un ultra grand angle de 12 mégapixels f/2,2 et le troisième un téléobjectif avec un zoom optique 3x de 8 mégapixels.

Le prix en euros est inconnu, bien que en dollars, la version avec 8 Go et 128 Go soit étiquetée à 599 dollars. Il faudra attendre le 8 décembre pour connaître son prix final sur le marché européen, on s’attend à ce qu’il soit approximativement équivalent en euros afin de pouvoir rivaliser avec des options telles que le Google Pixel 8.

