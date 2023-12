Vous allez être remplacé par un robot et cela ne vous importera pas : voici les raisons selon la science

Une étude affirme que ce type de robots rend plus facile d’accepter d’être remplacé par eux.

La robotique a fait un grand bond en avant ces dernières années

Les robots sont là pour rester. Tout comme l’intelligence artificielle. GPT-4 a été une révolution lorsqu’il a été présenté l’année dernière, ce qui a fait craindre à beaucoup de personnes la perte de leur emploi. En effet, on a beaucoup parlé des professions qui allaient disparaître, mais il se trouve que la robotique suit également de près l’IA et les deux se renforcent mutuellement d’une manière vraiment curieuse.

Une étude scientifique affirme maintenant qu’il existe une façon de rendre cela beaucoup moins difficile pour nous d’accepter le fait que nous devrons travailler ou être remplacés par des robots.

Remplacés par des robots

Une étude récemment publiée par l’Université de Washington a découvert un effet assez curieux dans l’esprit humain. Si les robots sont doux et ont des parties flexibles, les humains ont plus confiance en eux, ce qui leur permet d’accepter plus facilement leur présence car ils ne représentent aucun risque pour leur intégrité physique. Cependant, il a également été constaté qu’il serait plus facile qu’ils remplacent les personnes, car cela est mieux perçu.

Ainsi, la personne se sent plus en sécurité et plus encline à être remplacée si elle voit un robot de ce type plutôt que les bras robotiques classiques qui représentaient un risque pour la sécurité des personnes.

Il est important de souligner que les personnes devaient maintenir des distances de sécurité efficaces pour éviter d’éventuels dommages en cas de dysfonctionnement des robots, ce qui n’est pas le cas s’ils sont constitués de parties souples et ne peuvent pas nuire aux personnes.

En tout cas, une forte baisse de l’anxiété des travailleurs a été observée, selon les membres de l’étude dirigés par la Dre Tahira M. Probst.

En résumé, nous pouvons relever les détails suivants :

Une étude axée sur la robotique affirme que si les robots sont doux et flexibles, nous n’avons aucun problème à travailler avec eux ou même à être remplacés par eux.

Si le robot est souple, la personne ignore mentalement davantage les problèmes de sécurité et a plus confiance en lui.

Même s’il est très proche de la personne, l’anxiété liée au travail diminue considérablement.

Jusqu’à présent, les êtres humains devaient maintenir une distance de sécurité importante avec les robots.

Ceux-ci risquent de se bloquer ou de blesser les personnes involontairement.

Étant donné qu’ils sont souples, ce risque est réduit, ainsi que la peur des personnes de s’approcher d’eux.

Le simple fait de mener cette étude signifie déjà quelque chose pour l’avenir : les humains vont progressivement abandonner certains postes de travail. Il était prévisible que cela se produise en raison de l’avancée de l’IA et de la robotique. Cependant, il reste des craintes quant à l’avenir professionnel de dizaines de personnes qui pourraient se retrouver sans emploi et risqueraient de ne pas être réabsorbées dans d’autres postes de travail.

C’est pourquoi le sentiment est double. Il semble que la recherche affirme que nous ne nous soucierions pas d’être remplacés dans certains postes. Cependant, la crainte de l’extinction du travail persiste, surtout s’il n’y a aucune alternative comme un revenu universel, par exemple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :