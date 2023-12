La fortune que Samsung a dépensée pour l’achat de puces pour ses téléphones mobiles cette année

Le montant investi par Samsung dans les puces de ses téléphones tout au long de cette année 2023 remet en question les performances des Exynos

Samsung a décidé de mettre de côté ses processeurs Exynos et la somme dépensée en puces cette année le confirme.

Samsung est l’un des plus grands fabricants de téléphones mobiles au monde, mais cela ne l’exempte pas de sa dépendance à l’égard des fournisseurs pour obtenir les composants nécessaires à ses appareils. L’un des plus importants sont les puces ou processeurs destinés à être le cerveau des smartphones, déterminant ainsi leurs performances brutes. Voulez-vous savoir combien d’argent Samsung a dépensé pour acheter des puces pour ses téléphones cette année ? Nous vous annonçons que le montant est bien plus élevé que prévu.

D’après un communiqué mentionné par l’utilisateur Revegnus ou @Tech_Reve sur X, anciennement Twitter, Samsung a augmenté ses dépenses en puces au cours des dernières années. Les dépenses réalisées par Samsung du premier au troisième trimestre de 2023 pour l’achat de puces s’élèvent à 7 000 millions de dollars, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à l’année précédente.

Quels bénéfices Samsung tire-t-il de l’achat de tant de puces ?

Ce montant n’est pas encore complet, en réalité, nous attendons encore de connaître l’investissement réalisé au cours de ce dernier trimestre de 2023. Ce n’est qu’au début de l’année 2024 que nous connaîtrons l’investissement total de Samsung dans les processeurs pour ses appareils tout au long de l’année 2023.

L’investissement réalisé par Samsung dans les processeurs est de plus en plus important et a une responsabilité claire : l’utilisation de puces de MediaTek et Qualcomm. La société coréenne a commencé à dépendre de ces fabricants pour intégrer des processeurs dans ses appareils mobiles, en abandonnant l’utilisation massive de ses puces Exynos.

Samsung avait l’habitude de différencier les marchés, en dotant différentes régions de versions de téléphones avec des processeurs Exynos et d’autres avec des puces Qualcomm. Au cours des dernières années, ce qui s’est passé, c’est que l’hégémonie d’Exynos s’est dissoute et il est de plus en plus fréquent de trouver des versions avec Snapdragon pour plusieurs régions.

Ces chiffres ne mentement pas, depuis 2019, l’augmentation des achats de puces a augmenté jusqu’au chiffre actuel. Historiquement, ce type de dépendance est un problème pour les entreprises. Il se peut que Samsung, en étant bien établi sur le marché, n’ait pas de conséquences immédiates.

Mais si l’investissement continue de croître, il peut arriver un moment où il deviendra insoutenable, d’autant plus que Samsung lance une quantité colossale d’appareils mobiles sur le marché. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre les résultats finaux en 2024, mais avec un montant de 7 000 millions de dollars investis par Samsung dans les puces, la situation s’annonce mal.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :