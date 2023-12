La curiosité Xiaomi de la semaine : une mini-imprimante d’étiquettes pour mettre ton nom sur tout ce que tu veux à la manière de Bart Simpson

Vous souvenez-vous de cet épisode mythique – comme tous ceux de la saison 10 et antérieure – des Simpson dans lequel Bart reçoit un microphone en cadeau et prétend qu’un enfant est tombé dans un puits ? Le déclencheur de la blague était une machine à étiqueter les objets, et Bart finit même par étiqueter les bières de Homer.

Eh bien, vous pouvez faire la même chose dans la vie réelle avec le dernier produit de Xiaomi et Mijia : une mini-imprimante d’étiquettes que vous connectez à votre téléphone portable pour concevoir l’étiquette que vous voulez. Elle s’appelle Xiaomi Mijia Label Printer et ne coûte que 15 euros.

Xiaomi Mijia Label Printer, étiquetez tout

Avec un design si compact qu’elle tient dans la main, la Xiaomi Mijia Label Printer est une mini-imprimante d’étiquettes avec un design aux coins arrondis qui la rend incroyablement portable. Et le meilleur, c’est qu’elle ne dépend pas de cartouches d’encre, car elle utilise une technologie d’impression thermique qui garantit une utilisation plus propre que celle des cartouches traditionnelles.

En utilisant l’application Mi Home, vous pouvez créer votre propre étiquette avec le texte ou la conception que vous souhaitez, en plus de la rendre plus ou moins longue. Vous pouvez imprimer de longues bandes contenant des instructions pour une machine que vous utilisez au bureau, ou de petites étiquettes pour un flacon de salle de bains ou un bocal de cuisine.

Pour seulement 15 euros

La Mijia Label Printer comprend trois rouleaux de papier, deux blancs et un transparent, et est disponible cette semaine seulement, le 6 décembre, au prix de 119 yuan, soit environ 15 euros. Franchement, nous aimerions la voir par ici, car l’impression d’étiquettes personnalisées en un instant depuis votre téléphone portable est toujours utile. Arrivera-t-elle en Occident ?





Source | GizmoChina

