Il existe déjà une ville disposant de la première route de recharge sans fil pour voitures électriques

Imaginez que dans un avenir pas trop lointain, votre voiture électrique se recharge tout en parcourant les étendues de ce monde. Plus besoin de s’arrêter pour recharger la batterie, la route c’est le chargeur sans fil. Ok, l’avenir approche à grands pas et la ville de Détroit est la première à installer une route dotée de cette technologie pour les voitures électriques.

Une route sans fil qui « pousse » du sol

La ville de Detroit installe la première route de recharge sans fil du pays pour les véhicules électriques. C’est une grande nouveauté, compte tenu de la technologie déjà mature qui a été mise en place ici.

Les responsables du projet ont déclaré qu’au 20ème siècle, Detroit avait installé la première route pavée et le premier feu de signalisation électronique du pays, et maintenant la Motor City a la première route de recharge sans fil du pays.

La technologie est le produit de Electreon, qui a réussi à obtenir un accord avec l’État du Michigan pour la tester, commençant à Corktown.

Automatiquement, il sait qui nous sommes et nous charge pendant que nous conduisons ou lorsque nous sommes à l’arrêt, sans fil, sans fiche, sans rien. Et cela n’a rien à voir avec votre comportement de conduite.

a déclaré Stefan Tongur, Vice-Président du Développement Commercial chez Electreon.

Comment fonctionne le système?

Le système d’abord valide si la voiture électrique est correctement alignée avec le service et est dans le système qui fournit l’énergie.

Une fois validée, le sol se connecte à la voiture et commence à charger la batterie pendant que le véhicule se déplace.

Sous l’asphalte se trouvent une série de bobines de 1,5 m qui se connectent à des unités de gestion. À l’autre extrémité, dans les véhicules électriques, il y a un récepteur spécial qui active ces bobines de route, permettant la recharge sans fil.

Pour l’instant, nous devons comprendre comment ça fonctionne. Qui sont les utilisateurs probables qui en tireront le meilleur parti.

a déclaré Brad Wieferich, directeur du MDOT.

L’objectif final est de réduire la taille des batteries des véhicules électriques, d’augmenter leur autonomie et de minimiser l’impact sur le réseau électrique.

Un quart de mile de route (402,336 mètres). Cela peut sembler petit maintenant, mais c’est un grand pas pour découvrir comment nous pouvons le mettre à l’échelle.

a expliqué Joshua Sirefman, PDG de Michigan Central.

Essentiellement, ce système, lorsqu’il est appliqué massivement, évitera aux voitures de transporter des batteries aussi denses et lourdes, car il ne sera pas nécessaire de stocker autant d’énergie, puisque « partout » il devrait être possible de recharger la voiture pendant que nous voyageons.

