Officiel : le nouveau Redmi 13C 5G est une réalité et nous connaissons déjà son design complet ainsi que ses premières spécifications

Il semblait que nous allions terminer l’année 2023 sans avoir de nouveaux appareils Xiaomi destinés au marché mondial, mais nous avions tort. La société asiatique vient d’annoncer le lancement du nouveau Redmi 13C 5G pour le 6 décembre prochain, et elle nous a déjà montré à quoi ressemblera son design ainsi que certaines de ses caractéristiques les plus intéressantes.

Comme vous le savez déjà, il y a quelques semaines, nous avons découvert le nouveau Redmi 13C également sur le marché mondial, mais la marque a décidé d’ajouter à son catalogue une variante avec connectivité 5G pour les utilisateurs qui souhaitent profiter de cette technologie sans dépenser beaucoup d’argent, ce que beaucoup d’entre vous apprécieront certainement.

Un design renouvelé associé à un nouveau processeur 5G

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce nouveau Redmi 13C 5G se renouvelle non seulement sur le plan interne par rapport à son homologue en 4G, mais nous observons même une légère redéfinition de son aspect extérieur. Nous avons maintenant une esthétique légèrement plus minimaliste intégrant le module de caméras sans se différencier du design de la partie arrière, donc tout est beaucoup plus simple.





Un autre détail qui a été amélioré est qu’il sera proposé dans deux nouvelles couleurs appelées « Startrail Silver » et « Startrail Green », qui se distinguent principalement par leur motif assez frappant qui peut ressembler au mouvement des étoiles dans le ciel et qui lui va vraiment bien.

Enfin, un autre détail que nous avons pu confirmer est que ce téléphone est équipé d’une puce Mediatek Dimensity 6100 Plus, de versions allant jusqu’à 8 Go de RAM avec un stockage UFS 2.2 et nous continuerons même à avoir un capteur d’appareil photo principal de 50 MP avec une ouverture de f/1.8, qui est exactement le même que celui du modèle 4G.

Comme vous pouvez le voir, nous sommes face à un modèle assez intéressant compte tenu du fait qu’il ne coûtera pas cher. Pour le moment, il sera présenté le 6 décembre prochain en Inde, mais tout indique qu’il sera disponible mondialement quelques jours plus tard, ce pour quoi nous devrons encore attendre car cela n’a pas encore été confirmé officiellement par Xiaomi.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :