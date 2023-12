Goat Simulator 3 arrive sur les mobiles : la suite du mythique simulateur est maintenant disponible en téléchargement sur iOS et Android

La suite du jeu le plus fou de tous les temps est maintenant disponible sur mobile. Et il arrive avec des situations absurdes plus que jamais.

Image promotionnelle de Goat Simulator 3.

Une blague n’a jamais été aussi loin. Lorsque Goat Simulator est sorti sur le marché en 2014, il était presque considéré comme une expérience sociale. L’objectif du jeu était un canular : contrôler une chèvre qui avait une totale et absolue liberté d’interagir avec les environnements de la manière qu’elle jugeait la meilleure.

Il semblait que la plaisanterie ne durerait pas longtemps, mais elle est devenue un phénomène de masse. Peu de temps après, il est arrivé sur Android, seulement quelques mois plus tard, et a même reçu du contenu au fil des ans. Et ces chèvres folles, loin d’être proches de leur fin, continuent de combattre. Le troisième opus de Goat Simulator est sorti sur mobile, la folie continue.

Ce que cette troisième partie apporte

Selon ce qui a été publié sur TouchArcade, bien qu’elle porte le numéro 3 dans le titre, c’est la suite directe du premier Goat Simulator. Il est difficile de dire si la même blague sera amusante une deuxième fois, compte tenu du fait que la prémisse principale du jeu est la même : contrôler une chèvre avec laquelle semer autant de chaos que possible.

Cependant, ceux qui ont eu l’occasion d’y jouer sur les plateformes habituelles (il est disponible depuis janvier de cette année pour les principales consoles et PC) disent qu’il y a beaucoup plus de jeu qu’il n’y paraît dans le package de physiques absurdes et de situations folles. Il y a même une histoire qui suit une structure traditionnelle.

Et cette histoire tourne autour d’une secte religieuse dirigée par notre chèvre. Non, ce n’est pas une blague. Vraiment, c’est ça. Oui, sérieusement. Cette secte vit dans un château dont les zones doivent être débloquées au fur et à mesure que nous explorons le jeu et interagissons avec notre environnement.

Le jeu est disponible à l’achat pour 12,99 € à la fois sur Google Play et sur l’App Store. À partir d’aujourd’hui, les joueurs d’Android et d’iOS peuvent déjà mettre la main sur le nouveau titre de Coffe Stain Publishing.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :