Chase Bank pourrait être le prochain partenaire d’Apple pour l’Apple Card

Mark Gurman estime que cette entité serait le partenaire idéal d’Apple pour l’Apple Card.

L’avenir de l’Apple Card est encore incertain

L’association entre Apple et Goldman Sachs, la banque qui a rendu possible l’Apple Card ces dernières années, touche à sa fin, selon les dernières nouvelles. Si tout se passe comme prévu, cet accord sera rompu dans les 12 à 15 prochains mois. Cependant, dans ce contexte, l’analyste Mark Gurman a partagé son avis sur quel serait le partenaire idéal pour succéder à Goldman Sachs : Chase Bank.

Chase Bank et Apple s’entendent très bien

Lorsque l’accord entre Apple et Goldman Sachs sera définitivement dissous, si l’entreprise souhaite poursuivre son projet de carte de crédit, elle devra trouver un autre partenaire. JPMorgan Chase & Co, plus connu sous le nom de Chase Bank, semble être le plus approprié, selon Mark Gurman. La raison en est les relations existantes entre les deux entreprises, car Chase a été l’un des premiers partenaires à adopter Apple Pay et gère actuellement une part significative des 60 milliards de dollars en espèces d’Apple.

Même si Chase Bank semble être le partenaire idéal, selon le critère de l’analyste de Bloomberg, il est vrai que dans les premiers jours de l’Apple Card, c’était l’une des entités qui, avec Citigroup et American Express, hésitait à collaborer avec l’entreprise de la pomme parce qu’elle ne savait pas si l’Apple Card fonctionnerait bien ou non. Cependant, l’Apple Card compte aujourd’hui des millions d’utilisateurs et la situation a complètement changé depuis le début.

Mark Gurman estime que la nouvelle alliance avec Chase Bank entraînerait des changements et soulèverait des interrogations concernant le compte d’épargne Apple Savings, qui offre un rendement de 4,15% grâce à Goldman Sachs. Un produit qui n’est pas proposé par Chase, ce qui pourrait pousser l’entreprise de Cupertino à chercher un autre partenaire pour cela en particulier.

Il reste à voir comment se terminera ce processus de transition, mais Chase Bank semble être le partenaire idéal pour succéder à Goldman Sachs et poursuivre le projet de l’Apple Card qui, pour l’instant, n’a pas été étendu aux autres pays. Nous verrons comment tout cela se termine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :