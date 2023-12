Un chèque signé par Steve Jobs est sur le point d’être vendu pour plus de 25 000 dollars

Un chèque des débuts d’Apple attend d’être vendu aux enchères pour 28 000 dollars.

Un chèque signé par Steve Jobs, cofondateur d’Apple

Un étrange chèque signé par Steve Jobs, le mythique cofondateur d’Apple, attire récemment tous les regards. En effet, cet objet fait partie d’une vente aux enchères et atteint des chiffres record atteignant jusqu’à 25 000 dollars. Un chèque qui ne sera pas le premier objet de ce genre à atteindre une telle somme.

Plus de 25 000 dollars pour un chèque de seulement 4

Le chèque en question a été émis par Apple Computer Company et signé par Steve Jobs en juillet 1976, seulement trois mois après la fondation de l’entreprise. La valeur de ce chèque réside dans le fait qu’il est plus qu’un simple document bancaire, car il témoigne des modestes débuts de l’entreprise à l’époque. Un chèque d’une valeur nominale de 4,01 dollars, adressé à RadioShack, qui pourrait atteindre les 28 000 dollars.

RadioShack a été très important dans l’histoire d’Apple. C’est là que Steve Wozniak, cofondateur d’Apple, a acheté le système Micro Computer TRS-80, qui faisait partie du blue box, un appareil capable de passer des appels longue distance sans frais, un produit qui a lancé sa collaboration avec Steve Jobs. Une collaboration qui a réussi à vendre environ 200 unités du blue box, qui a posé les bases de ce qu’allait devenir Apple.

Quand Jobs a émis le chèque, lui et Wozniak étaient immergés dans le développement de l’Apple-1, l’un des ordinateurs les plus emblématiques de l’entreprise. Un ordinateur dont 200 exemplaires ont été fabriqués et 50 ont été vendus. Un appareil que Steve Jobs lui-même a rédigé l’annonce. Un chèque qui reflète l’intérêt des gens pour les premiers jours d’Apple.

La vente aux enchères se termine le 7 décembre prochain et compte actuellement 23 offres, ce qui porte le montant à 25 000 dollars avec une attente qu’il atteigne les 28 000 dollars. Un chèque signé par l’une des rares personnes qui, selon Tim Cook lui-même, auraient pu fonder Apple.

