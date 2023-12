Cela coûte moins de 28 euros, c’est de Xiaomi et transformera ton domicile en un endroit meilleur.

L’un des produits les moins connus de Xiaomi arrive pour illuminer votre maison.

C’est ainsi que la Mi Bedside Lamp 2 de Xiaomi est simple et belle.

Je veux vous recommander l’une des créations de Xiaomi, un petit appareil qui n’est ni un smartphone, ni une tablette, ni une montre intelligente. Aujourd’hui, je veux que vous jetiez un coup d’œil à la lampe intelligente de la marque chinoise, que vous pouvez avoir chez vous pour moins de 28 euros. Je l’ai moi-même et c’est un achat dont je suis très content.

La Xiaomi Bedside Lamp 2 est à vous ,pour seulement 27,99 euros grâce à AliExpress, un prix très tentant compte tenu du fait que son PVP approche les 60 euros. De plus, vous la recevrez en toute sécurité à domicile et vous n’aurez rien à payer pour la livraison. C’est un très bon achat, c’est aussi un cadeau original pour cette période.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Voici le curieux appareil de Xiaomi

Sur la table de nuit, sur le bureau, dans le salon ou n’importe où ailleurs. La lampe de table de Xiaomi est belle et arrondie, elle sera super où que vous la mettiez. Elle ajoutera même une agréable touche moderne et minimaliste à la zone où elle se trouve.

Pour commencer à en tirer le meilleur parti, vous devrez télécharger l’application Mi Home de Xiaomi. À partir de là, vous pourrez prendre le contrôle et modifier l’éclairage selon vos souhaits. Modifiez son intensité et sa couleur, créez toutes sortes d’ambiances en quelques secondes seulement. De plus, vous pourrez accéder à une série de modes prédéfinis, tels que « Home cosy », « Bougies scintillantes » ou « Soirée cinéma », parmi d’autres.

Avez-vous une enceinte intelligente? Ils feront le couple parfait, un appareil comme le Echo Dot 5, que nous avons eu l’occasion d’analyser, vous permettra de contrôler la lampe chinoise en utilisant uniquement votre voix. « Alexa, allume la lampe », « Alexa, augmente la luminosité de la lampe et met la lumière en bleu ». C’est ce que je fais chez moi et c’est génial.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

La Xiaomi Bedside Lamp 2 est un de ces achats dont vous profiterez chaque jour, un petit appareil sans lequel vous ne pourrez pas vivre une fois habitué. Elle transformera l’ambiance de votre maison en quelques secondes seulement et vous aidera à en faire un meilleur endroit. Ce prix ne sera pas disponible pour toujours, gardez cela à l’esprit.

