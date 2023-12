Attrapé un voleur en série de plantes grâce à l’AirTag d’Apple

Un AirTag bien caché aide à retrouver des plantes volées d’une valeur de 8 000 dollars.

Nous recevons de nombreuses histoires mettant en vedette les AirTag d’Apple. Récemment, il a été révélé que la police de la ville de Washington, D.C. recommande l’utilisation du traceur de la société afin de prévenir le vol de manteaux de luxe, et maintenant, un voleur de plantes a été arrêté grâce à un AirTag bien caché.

Un voleur de plantes est attrapé grâce à l’AirTag d’Apple

Comme le rapporte ABC7, une pépinière était la cible d’un voleur qui avait volé à plusieurs reprises dans le store ces dernières semaines. Le directeur du store affirme qu’il a emporté des pots d’une valeur de plus de 300 dollars, ainsi que d’autres objets coûteux du store. Malgré l’intensification des patrouilles, la police n’a pas pu trouver le suspect.

Le voleur a de nouveau volé dans le store, un vol qui a failli les ruiner. Après ce vol, le directeur de la pépinière a décidé de cacher des AirTag sur les objets les plus chers qu’il restait afin qu’il revienne et de le piéger. Le plan a fonctionné. Le propriétaire des objets volés a remarqué que l’un d’entre eux avait changé de position dans l’application Localiser, en a fait une capture d’écran et l’a envoyée à la police.

La police s’est rendue sur place et a découvert en articles volés, dont beaucoup provenaient du store de Roger, celui qui a eu l’idée de cacher les traceurs d’Apple sur ses produits dans le but d’attraper le voleur qu’ils ont qualifié de « voleur de plantes en série ».

Et ce n’est qu’une autre histoire liée aux AirTag qui se termine bien. De nombreux utilisateurs ont retrouvé leurs objets perdus ou volés, comme des valises ou des véhicules. Un appareil qui a été lancé il y a plus de deux ans, mais qui continue de démontrer son efficacité pendant qu’Apple travaille sur le lancement de la deuxième génération de l’appareil.

