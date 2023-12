L’application appareil photo de Google est mise à jour avec une nouvelle interface et prend en charge l’Ultra HDR sur les anciens Pixel

Voici toutes les nouveautés qui arrivent à la fois sur les Pixel 8 et sur leurs prédécesseurs avec la version 9.2 de Pixel Camera.

L’application Google Camera sur un Pixel 7 Pro

Juste le même jour où il a lancé la mise à jour Android de décembre 2023, Google a également publié une nouvelle version de son application d’appareil photo native sur le Google Play Store, une mise à jour qui est pleine de nouveautés intéressantes qui arrivent déjà à tous les propriétaires d’un Google Pixel.

Nous allons maintenant détailler toutes les améliorations incluses dans la version 9.2 de l’application d’appareil photo Google, parmi lesquelles nous devons souligner le lancement d’une nouvelle interface et de la prise en charge de l’Ultra HDR sur les anciens Pixel.

Pixel Camera 9.2 : toutes les nouveautés

Comme les experts de 9to5Google nous l’ont confirmé, Google a commencé à déployer la version 9.2 de son application de photographie, Pixel Camera, sur tous les Pixel compatibles, y compris les plus anciens, qui étaient encore sur la version 9.0.

Une des principales améliorations incluses dans cette nouvelle mise à jour de l’application de caméra de la grande G est une interface utilisateur entièrement repensée, dans laquelle les réglages de luminosité, d’ombre et de balance des blancs ne sont plus sur le bord gauche/droit de l’écran mais sont situés dans un nouveau carrousel compact situé dans le coin inférieur droit de l’application.

De plus, lorsque vous effectuez un changement dans les paramètres de l’application, un nouveau bouton appelé « Réinitialiser tout » apparaît sur la gauche, qui était déjà présent sur le Pixel 8 Pro, mais pas sur le Pixel 8.

Un autre des grands changements introduits par cette nouvelle version de Pixel Camera se trouve précisément dans son panneau de configuration, car dans la section « Avancé », nous trouvons deux nouvelles options appelées Ultra HDR et Couleurs riches en photos, que nous pouvons activer ou désactiver. Comme l’explique Google lui-même, la première option « éclaire les parties les plus claires des images et affiche des couleurs plus vives que le traitement HDR+ par défaut », tandis que la seconde vous permet d’obtenir « des couleurs plus riches et vibrantes ».

Enfin, Pixel Camera 9.2 déplace également la position du panneau de paramètres rapides qui était jusqu’à présent en haut de l’application et le place dans une nouvelle barre d’outils inférieure accessible en faisant glisser l’écran vers le haut.

La mise à jour vers Pixel Camera 9.2 est en cours de déploiement, de manière progressive, sur Google Play, mais si vous voulez l’essayer dès que possible, vous pouvez déjà installer cette nouvelle version de l’application de caméra Google sur votre Pixel en la téléchargeant depuis le lien direct vers APKMirror que nous vous laissons ci-dessous.

APKMirror | Pixel Camera 9.2

