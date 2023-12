Apple se concentre déjà sur la mise en place de la technologie 6G

Un dernier rapport affirme qu’Apple concentre déjà beaucoup d’efforts dans la mise en œuvre de la 6G.

Apple publie une offre d’emploi faisant référence à la connectivité 6G

Il y a seulement trois ans depuis le lancement des premiers iPhone avec la connectivité 5G, un dernier rapport affirme que Apple commence à concentrer ses efforts dans la mise en œuvre de la technologie 6G dans ses futurs produits. Un rapport qui nous vient de Bloomberg, de l’analyste bien connu Mark Gurman.

Nous apprenons ce rapport suite à l’annulation possible des plans d’Apple de lancer un iPhone avec un modem 5G de fabrication propre. Après de nombreux efforts, les résultats n’ont pas été satisfaisants et l’achat d’une division complète d’Intel en 2019 n’aurait servi à rien.

La technologie 6G serait déjà au cœur des efforts d’Apple

C’est ce que rapporte Mark Gurman dans le dernier numéro de sa newsletter hebdomadaire Power On. L’analyste affirme qu’Apple se concentre de plus en plus sur la technologie 6G malgré les nombreuses difficultés rencontrées dans le développement d’un modem 5G personnalisé.

Les efforts pour la connectivité 6G se seraient intensifiés récemment, mais il est vrai que cela vient de loin. En 2021, la société de Cupertino a publié les premières offres d’emploi faisant référence à la 6G, et maintenant, un autre poste de travail est apparu dans le but de trouver un architecte de logiciel pour les systèmes de modem qui maîtrise le développement, la conception et la modélisation d’une architecture de référence 6G.

À la fin de 2020, Apple a également rejoint la Next G Alliance, un groupe de l’industrie qui vise à promouvoir le leadership en matière de technologie mobile 6G et au-delà au cours de la prochaine décennie, tout en travaillant sur l’évolution de la technologie 5G. Une connectivité que Cupertino a très bien mise en œuvre, car l’iPhone 15 Pro est le téléphone avec la meilleure 5G sur le marché grâce au modem Qualcomm.

Certaines estimations affirment que la connectivité 6G offrira des vitesses 100 fois plus rapides que la 5G, mais il n’y a pas encore eu de preuves réelles le démontrant. On prévoit que la 6G sera une réalité d’ici 2030 et il semble qu’Apple soit déjà en train de travailler sur sa mise en œuvre dans les futurs appareils.

