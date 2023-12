Cette montre intelligente Xiaomi a tout pour seulement 60 euros : appels Bluetooth, GPS et une autonomie de batterie de 12 jours

Une super affaire vous permet d’acheter cette montre Xiaomi à moitié prix. Nous l’avons testée et nous la trouvons très bonne, sa qualité dépasse la moyenne.

Si les montres intelligentes attirent votre attention, mais que vous n’avez jamais osé en porter une, la Redmi Watch 3 est le modèle parfait pour commencer à les utiliser. Nous avons affaire à une smartwatch très complète avec un écran AMOLED, des fonctionnalités avancées comme les appels Bluetooth et même une autonomie de 12 jours. Attends, ce n’est pas tout, le meilleur c’est que vous pouvez l’acheter pour seulement 63 euros sur AliExpress, avec une livraison gratuite en seulement 5 jours.

La super offre mettant en vedette cette Redmi Watch 3 est meilleure si l’on considère que son prix de vente recommandé est de 119,99 euros. Par conséquent, AliExpress vous permet de l’acheter pratiquement à moitié prix. Aucun autre store ne vous propose cette smartwatch à un prix aussi bas. Sur Amazon, elle est à 81 euros, sur PcComponentes à 89,98 euros et dans la boutique officielle de Xiaomi à 99,99 euros, vous voyez donc que le prix est plus cher.

Vous n’avez rien de spécial à faire pour acheter la Redmi Watch 3 pour 63 euros sur AliExpress, vous devez simplement procéder à l’achat et les remises seront appliquées automatiquement. Vous obtiendrez ainsi une montre intelligente que vous pourrez utiliser pour connaître l’heure, pour passer des appels téléphoniques, pour lire les notifications de votre téléphone, pour surveiller votre activité physique avec le GPS inclus et même pour connaître votre fréquence cardiaque. Comme vous pouvez le voir, il ne manque de rien.

Chez Netcost-security.fr, nous avons eu l’occasion d’analyser cette Redmi Watch 3 pendant des semaines, nous la connaissons donc bien. Nous savons que c’est une smartwatch avec un design soigné et très confortable, vous pourrez la porter toute la journée sans problème. De plus, son design simple mais joli lui permet de convenir à n’importe quel moment de la journée, que ce soit lorsque vous sortez avec vos amis ou lorsque vous faites du sport. Au fait, vous devez savoir qu’elle est résistante à l’eau et à la poussière.

Un autre point fort de cette montre intelligente est qu’elle est équipée d’un écran AMOLED de 1,75 pouces, d’une résolution de 390 x 450 pixels et d’une luminosité allant jusqu’à 600 nits. Les sensations que cet écran transmet sont très bonnes, il est parfaitement visible aussi bien en extérieur qu’en intérieur. De plus, il dispose de fonctionnalités avancées telles que le mode Always on Display, dont le fonctionnement peut être programmé selon vos préférences.

Mi Fitness est l’application qui connecte la Redmi Watch 3 à votre téléphone portable. Avec celle-ci, vous pouvez consulter de manière plus détaillée toutes les données collectées en surveillant votre activité physique. Elle dispose de plus de 120 modes d’entraînement, ainsi que du GPS, vous pouvez donc enregistrer avec précision vos sessions sportives. D’autre part, la smartwatch peut également surveiller votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang, votre niveau de stress et vos habitudes de sommeil.

La connexion entre la smartwatch et le mobile vous permet également d’accéder à toutes les fonctions de la Redmi Watch 3. La plus importante d’entre elles est celle des appels Bluetooth, que vous pouvez utiliser pour passer et recevoir des appels téléphoniques. La montre intelligente dispose d’un microphone et d’un haut-parleur, ce qui permet une communication sans problème. De plus, elle est également capable de recevoir les notifications et de contrôler la musique qui se joue sur le téléphone.

Un autre aspect que nous avons beaucoup apprécié lors de l’analyse de la Redmi Watch 3 est son autonomie étendue. Si vous l’utilisez normalement, sans être trop exigeant, il est courant que la batterie de 289 mAh dure environ 10 à 12 jours sans problème. En revanche, si vous l’utilisez de manière plus intensive, avec des fonctionnalités telles que l’affichage toujours allumé, il est normal que l’autonomie se réduise à 7 jours.

Tous ces détails confirment que la Redmi Watch 3 est une montre intelligente complète pour son prix. Nous rappelons qu’elle a actuellement l’un des prix les plus bas de toute son histoire, seulement 63 euros sur AliExpress. Cela peut être un excellent achat pour vous ou pour offrir à un être cher, car il s’agit de l’une des meilleures montres intelligentes pas cher sur le marché.

