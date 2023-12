La mise à jour de HyperOS pour le Xiaomi 13 Ultra est désormais une réalité en Chine, et sera bientôt disponible à l’échelle mondiale

Sans aucun doute, c’est une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs qui utilisent quotidiennement le magnifique Xiaomi 13 Ultra. Apparemment, selon les informations que nous avons pu obtenir via GSMChina, la mise à jour de HyperOS pour ce terminal est en train de se déployer sur le marché chinois et nous pourrons bientôt en profiter à l’échelle mondiale.

La version OS1.0.2.0. UMAEUXM sera déployée en premier lieu sur le marché européen et quelques jours plus tard, elle sera également disponible à l’échelle mondiale. Il s’agit d’un logiciel entièrement basé sur Android 14, donc les nouveautés en termes de fonctionnalités supplémentaires seront complètes, comme nous avons pu le voir sur les Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14.

Le Xiaomi 13 Ultra pourra être mis à jour avant la fin de l’année

Il est important de noter que cette information indique que la version de HyperOS destinée au marché européen arrivera mi-décembre, une date qui interviendra dans quelques jours seulement. Cela est assez étrange étant donné que les nouveaux navires amiraux de la marque n’ont même pas été présentés, mais il semble qu’il s’agisse de versions exclusives pour les utilisateurs inscrits au programme Mi Pilot.



Mais en dehors de cela, ce que nous pouvons confirmer, c’est que la version stable de ce système d’exploitation est déjà en déploiement pour tous les utilisateurs en Chine, ce qui signifie que sa stabilité et son optimisation devraient être pratiquement parfaites une fois que nous pourrons en profiter sur notre marché.

Nous resterons à l’affût des nouveautés qui pourraient découler de cette nouvelle, mais il semble que les délais de mise à jour se raccourcissent considérablement par rapport à ce que nous avons vu avec MIUI 14 pour le marché mondial. Peut-être que les versions stables arriveront une fois que les Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 seront présentés, mais seul le temps nous le dira.

Source | GSMChina

