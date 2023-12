Révélation du secret pour doubler la durée de vie de la batterie de votre smartphone Android

Dans le monde d’aujourd’hui, nos smartphones sont devenus des outils indispensables pour la communication, l’information et les divertissements. Cependant, avec une utilisation constante, nos batteries ont tendance à se décharger rapidement, nous laissant sans énergie. Si vous êtes un utilisateur Android à la recherche de moyens pour prolonger la durée de vie de votre batterie et éviter les pannes de courant redoutées en plein milieu de la journée, ne vous inquiétez pas ! Ce guide complet vous fournira cinq stratégies essentielles pour doubler la durée de vie de votre batterie Android et garder votre appareil fonctionnel tout au long de la journée.

1. Activez la Batterie Adaptative : Votre Économiseur d’Énergie Intelligent

La fonctionnalité de Batterie Adaptative d’Android est un outil remarquable qui apprend vos habitudes d’utilisation et optimise l’utilisation de la batterie en conséquence. Il identifie les applications que vous utilisez le plus fréquemment et alloue de l’énergie en priorité à ces applications, tout en réduisant l’activité en arrière-plan des applications moins utilisées. Cette gestion intelligente de l’alimentation garantit que votre batterie est dirigée vers les applications qui vous importent le plus. Assurez-vous de laisser cette fonction activée en permanence pour réduire votre consommation quotidienne de batterie. Pour activer cette fonctionnalité, suivez ces étapes simples :

Pour activer la fonction Batterie Adaptative sur Android, suivez ces étapes générales. Gardez à l’esprit que les étapes exactes peuvent varier légèrement en fonction de votre appareil et de la version d’Android :

1. Ouvrez les paramètres : Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil Android. Vous pouvez généralement la trouver dans le tiroir des applications ou en faisant glisser l’écran de notification et en touchant l’icône d’engrenage.

2. Accédez aux paramètres de la batterie : Faites défiler l’écran vers le bas et recherchez l’option « Batterie » ou « Batterie et gestion de l’appareil ». Touchez-la pour accéder aux paramètres de la batterie.

3. Recherchez la Batterie Adaptative : Cherchez une option appelée « Batterie Adaptative » ou quelque chose de similaire. Elle peut se trouver dans un sous-menu comme « Optimisation de la batterie » ou « Gestion de l’alimentation ».

4. Activez la Batterie Adaptative : Une fois que vous avez trouvé la Batterie Adaptative, basculez le Switch pour l’activer. Certains appareils peuvent avoir des options différentes comme « Mode Performances » et « Batterie Adaptative » ; dans ce cas, choisissez Batterie Adaptative.

5. Paramètres supplémentaires (si disponibles) : Certains appareils proposent des paramètres supplémentaires pour la Batterie Adaptative, tels que des périodes d’apprentissage. Explorez ces options si elles sont disponibles pour personnaliser vos préférences.

Après avoir activé la Batterie Adaptative, votre appareil utilisera l’apprentissage automatique pour optimiser l’utilisation de la batterie, améliorant ainsi la durée de vie globale de la batterie en limitant l’activité en arrière-plan des applications moins utilisées.

N’oubliez pas que les noms exacts de ces paramètres peuvent varier et que certains appareils plus anciens peuvent ne pas avoir la fonctionnalité Batterie Adaptative. Si vous avez du mal à la trouver, consultez le manuel d’utilisation de votre appareil ou recherchez en ligne des instructions spécifiques basées sur le modèle de votre appareil et la version d’Android.

2. Mettre en Pause les Applications qui Consomment Beaucoup de Batterie sur Votre Smartphone Android

Certaines applications sont connues pour consommer une quantité excessive d’énergie de la batterie, même lorsqu’elles s’exécutent en arrière-plan. Pour identifier ces applications gourmandes en énergie, accédez à Paramètres > Batterie et vérifiez la section « Utilisation de la batterie ». Cette liste révèlera les applications qui consomment le plus d’énergie. Envisagez de limiter l’activité en arrière-plan de ces applications ou, si possible, passez à des alternatives plus économes en batterie. Avec cette petite astuce, vous devriez constater une réduction de votre consommation de batterie. Il est toujours important de vous assurer d’attribuer l’utilisation de la batterie en arrière-plan uniquement aux applications importantes.

De cette manière, les applications que vous n’utilisez pas fréquemment seront mises en veille par votre smartphone. Il est important de souligner que certains smartphones Android font cela automatiquement. Vous n’auriez donc pas besoin de le faire manuellement. Cependant, vous pouvez désactiver l’utilisation de la batterie en arrière-plan pour certaines applications que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez le faire, notamment pour les applications dont vous ne recevez pas de notifications. Ainsi, elles n’utilisent votre batterie que lorsque vous les ouvrez.

3. Adoptez le Mode Sombre : Un Économiseur d’Énergie Relaxant

Le mode sombre peut considérablement prolonger la durée de vie de la batterie des smartphones, en particulier ceux équipés d’écrans OLED. Les écrans OLED émettent de la lumière au niveau des pixels, ce qui signifie que seuls les pixels qui ont besoin d’être allumés sont illuminés. Cela contraste avec les écrans LCD, qui éclairent tout l’écran, même si seule une petite partie de l’écran affiche une image.

Lors de l’utilisation du mode sombre, les écrans OLED ont moins de pixels à éclairer, ce qui consomme moins d’énergie. Cela peut entraîner une augmentation notable de la durée de vie de la batterie, en particulier pour les appareils dotés de grands écrans OLED. Par exemple, une étude de l’université Purdue a révélé que passer en mode sombre peut économiser jusqu’à 39% de la durée de vie de la batterie sur les smartphones OLED.

En plus des écrans OLED, le mode sombre peut également économiser la batterie sur les écrans LCD, mais les économies ne sont pas aussi significatives. Cela est dû au fait que les écrans LCD doivent toujours rétroéclairer tout l’écran, même en utilisant le mode sombre. Cependant, le contraste réduit entre le texte et l’arrière-plan peut toujours réduire la fatigue oculaire et faciliter la lecture dans des conditions de faible luminosité.

Voici quelques facteurs supplémentaires qui peuvent influencer la quantité d’énergie de la batterie économisée par le mode sombre :

La luminosité de l’écran : Plus l’écran est lumineux, plus il consomme de l’énergie, que vous utilisiez le mode sombre ou le mode clair.

Plus l’écran est lumineux, plus il consomme de l’énergie, que vous utilisiez le mode sombre ou le mode clair. Le type d’applications que vous utilisez : Si vous utilisez fréquemment des applications avec beaucoup d’éléments blancs ou clairs, le mode sombre ne vous fera pas économiser autant d’énergie de la batterie.

Si vous utilisez fréquemment des applications avec beaucoup d’éléments blancs ou clairs, le mode sombre ne vous fera pas économiser autant d’énergie de la batterie. L’âge de votre batterie : Les batteries plus anciennes sont moins efficaces que les batteries plus récentes, donc le mode sombre peut ne pas vous permettre d’économiser autant d’énergie de la batterie sur un appareil plus ancien.

Dans l’ensemble, le mode sombre est un moyen simple et efficace d’économiser la batterie de votre smartphone, en particulier si vous avez un écran OLED.

4. Désactivez les Fonctionnalités Inutiles : Une Approche Minimaliste

Bien que les smartphones modernes offrent une pléthore de fonctionnalités, elles ne sont pas toutes essentielles pour une utilisation quotidienne. Des fonctionnalités telles que le Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation consomment de l’énergie lorsqu’ils sont actifs, même lorsqu’ils ne sont pas utilisés directement. Pensez à désactiver ces fonctionnalités lorsque vous n’en avez pas besoin pour économiser l’énergie de la batterie. Par exemple, désactivez le Wi-Fi lorsque vous êtes loin de chez vous ou désactivez le Bluetooth lorsque vous n’êtes connecté à aucun appareil.

Pensez également aux fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement élevé et la connectivité réseau 5G. Vous pouvez réduire le taux de rafraîchissement de votre smartphone à 60 Hz ou 90 Hz afin de conserver la puissance de la batterie. Mieux encore, vous pouvez sélectionner l’option de taux de rafraîchissement dynamique pour permettre à votre smartphone de choisir quand utiliser un taux de rafraîchissement élevé et quand réduire le taux de rafraîchissement. Évitez de verrouiller le taux de rafraîchissement au niveau le plus élevé si vous souhaitez prolonger la durée de vie de la batterie de votre smartphone.

Un autre point important à mentionner est l’utilisation des réseaux 5G. La technologie 5G offre des vitesses de données beaucoup plus rapides et une latence plus faible par rapport à son prédécesseur, la 4G LTE. Cependant, cette performance améliorée se fait au détriment d’une consommation d’énergie accrue, ce qui peut affecter la durée de vie de la batterie des smartphones.

Plusieurs facteurs contribuent à la consommation d’énergie plus élevée du 5G :

Acquisition et maintenance du signal : Les réseaux 5G nécessitent des transmissions de signaux plus fréquentes et des ajustements pour maintenir une connexion stable. Cette communication continue entre l’appareil et le réseau vide la batterie. Traitement des données : La 5G gère des volumes de données plus importants et des taux de transmission plus rapides, ce qui demande plus de puissance de traitement de la part de la puce de smartphone. Cette charge de traitement accrue consomme plus d’énergie de la batterie. Amplification de puissance RF : Les signaux 5G fonctionnent dans des bandes de fréquence plus élevées, ce qui nécessite des amplificateurs radiofréquence (RF) plus puissants pour émettre et recevoir des signaux. Ces amplificateurs de haute puissance consomment plus d’énergie de la batterie. Couverture réseau : Dans les zones avec une couverture 5G limitée, les smartphones peuvent passer entre les réseaux 5G et 4G, voire 3G, en fonction de la disponibilité du signal. Ces changements de réseau fréquents peuvent entraîner une consommation supplémentaire de la batterie. Optimisation des applications : Toutes les applications ne sont pas optimisées pour une utilisation en 5G, et certaines ne prennent même pas en charge la connectivité 5G. Utiliser de telles applications lorsqu’elles sont connectées à un réseau 5G peut entraîner une utilisation inefficace de l’énergie de la batterie.

5. Optimisez les Services de Localisation : Un Économiseur d’Énergie Sensible à l’Emplacement

Les services de localisation sont essentiels pour la navigation et les fonctionnalités des applications, mais ils peuvent également consommer beaucoup de batterie. Pour optimiser les services de localisation, passez en mode « Haute précision » uniquement lorsque cela est nécessaire, par exemple lorsque vous utilisez des applications de navigation. Pour les tâches quotidiennes, envisagez d’utiliser le mode « Économie d’énergie », qui limite les mises à jour de localisation aux applications essentielles. Dans le cas où vous n’avez pas vraiment besoin du service de localisation pour une tâche importante, il est conseillé de désactiver les services de localisation sur votre smartphone. Cela contribuera grandement à prolonger la durée de vie de votre batterie.

Notre avis

En mettant en œuvre ces cinq stratégies, vous pouvez efficacement doubler la durée de vie de la batterie de votre Android et profiter d’une utilisation ininterrompue tout au long de la journée. Rappelons-le, une batterie bien entretenue prolonge non seulement la durée de vie de votre appareil, mais améliore également votre expérience globale avec votre smartphone. Adoptez ces techniques d’économie d’énergie et donnez à votre smartphone Android les moyens de suivre votre rythme de vie exigeant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :