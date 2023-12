Ni uno ni dos, quatre raisons pour lesquelles les experts assurent qu’il est conseillé d’éteindre le WiFi de votre Xiaomi lorsque vous quittez la maison

Les lumières, le chauffage, la cuisine, la télévision sont des choses typiques que nous éteignons lorsque nous quittons la maison. Mais, et le Wi-Fi ? Êtes-vous du genre de personne qui laisse le Wi-Fi allumé sur son téléphone portable ainsi que les données en sortant de chez vous ? Ou bien le désactivez-vous et ne le rallumez-vous qu’en rentrant chez vous ? Si vous faites cela dernier, vous faites ce qu’il faut.

En effet, éteindre le Wi-Fi de son téléphone portable lorsque l’on est à l’extérieur est plus bénéfique que vous ne le pensez. Et pas seulement en ce qui concerne la batterie – le Wi-Fi et les données activés en même temps sont mauvais pour l’autonomie -, mais aussi pour votre cybersécurité.

Éteindre le Wi-Fi de son téléphone portable en sortant de la maison

Selon un communiqué d’un expert en cybersécurité, il existe quatre bonnes raisons qui font que le geste d’éteindre le Wi-Fi de son smartphone lorsque vous quittez la maison est quelque chose de positif et bénéfique :

Éviter de se faire pirater son téléphone portable

La principale raison d’éteindre le Wi-Fi de son téléphone portable lorsque vous êtes hors de chez vous est liée à la cybersécurité : lorsque le Wi-Fi est allumé, le téléphone peut se connecter automatiquement à des réseaux ouverts ou publics, et beaucoup de ces réseaux représentent un risque potentiel d’être un point d’accès Wi-Fi compromis ou avec une sécurité très faible, exposant ainsi votre appareil au risque de subir des cyberattaques. Les pirates informatiques peuvent facilement intercepter les données transmises via ces réseaux, y compris les informations personnelles et financières.

Économie de la batterie en consommant moins

En plus de la sécurité, désactiver le Wi-Fi peut aider à économiser la batterie du téléphone : lorsque le Wi-Fi est actif, le téléphone recherche constamment des réseaux disponibles, ce qui consomme de l’énergie. En désactivant le Wi-Fi, vous réduisez la consommation d’énergie et prolongez la durée de vie de la batterie, en vous assurant que votre téléphone soit disponible lorsque vous en avez réellement besoin.

Améliorer les performances du téléphone en ayant moins de processus en cours

Éteindre le Wi-Fi peut également améliorer les performances de votre téléphone : dans les zones où il y a beaucoup de réseaux Wi-Fi, le téléphone peut essayer de se connecter en permanence à différents réseaux, ce qui peut entraîner des ralentissements et affecter la stabilité de la connexion de données. En désactivant le Wi-Fi, vous assurez une connexion de données mobiles plus stable et fiable. Et vous réduisez également la chauffe du terminal.

Être conscient de quand vous êtes en ligne et quand vous ne l’êtes pas

Un autre aspect à prendre en compte est la conscience de l’utilisation d’Internet : selon l’expert, « éteindre le Wi-Fi nous oblige à être plus sélectifs et conscients de quand et comment nous utilisons Internet. Cela peut nous aider à réduire notre dépendance au téléphone portable et à profiter davantage du monde qui nous entoure ».

Source | Informe Brasil

