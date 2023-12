Mauvaises nouvelles : si vous possédez l’un de ces trottinettes Xiaomi, vous ne pourrez plus recevoir de mises à jour logicielles à l’avenir

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de la populaire liste EOS de Xiaomi sur NetcostSecurity. Vous pouvez la consulter directement sur le site officiel de la marque, où vous pourrez voir tous les produits qui ont été abandonnés après une certaine date, et cela n’affecte pas seulement les smartphones de l’entreprise.

En réalité, parmi les produits que nous trouvons dans cette liste, nous avons les populaires trottinettes électriques de Xiaomi, et nous vous informons déjà que bon nombre d’entre elles ont été lancées au cours des dernières années et ne bénéficient plus du support officiel de la marque, ce qui est important pour savoir qu’il n’y aura plus de mises à jour.

Voici toutes les trottinettes électriques Xiaomi qui n’ont plus de support officiel

Tout d’abord, vous devez savoir que, bien que la perte du support pour les mises à jour soit assez importante pour un téléphone portable, elle l’est moins pour une trottinette électrique. Dans ce cas, les mises à jour publiées par Xiaomi visent à apporter des ajustements mineurs au contrôleur de ce type de véhicule, mais elles ne font pas de changements majeurs dans la plupart des cas.

Il est vrai que parfois, grâce à des ajustements dans la réponse du moteur, on peut obtenir une meilleure efficacité énergétique ou même une plus grande précision dans le tableau de bord en termes de vitesse ou d’autonomie restante, mais à part cela, tout fonctionnera plus ou moins de la même manière.

Cependant, il est surprenant que la marque ait déjà abandonné le support de certains modèles assez populaires et qui n’ont pas beaucoup de temps sur le marché, il est donc important de le garder à l’esprit pour ne pas rechercher la section des mises à jour de l’application de notre trottinette. Cela dit, voici tous les modèles qui n’ont plus de support à ce jour, une liste qui continuera sûrement de s’allonger :

Xiaomi Mi Electric Scooter

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team edition

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

