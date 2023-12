Les gouvernements se trompent en pariant tout sur les voitures électriques, affirme Toyota

L’action du marché automobile se déroule actuellement sur trois grands marchés : l’Europe, les États-Unis d’Amérique et l’Asie. Les deux puissances qui composent ce dernier ont des visions opposées de l’avenir.

Alors que la Chine a accéléré au maximum la transition vers les voitures électriques et est devenue une force de l’électrification dans le monde entier, le Japon regarde cette technologie avec beaucoup plus de prudence. Un exemple clair en est la Toyota.

Toyota ne limite pas l’avenir aux voitures électriques

En effet, bien qu’elle mise sur les voitures électriques, Toyota fait preuve d’une certaine résistance à parier sur elles à tout prix. Selon elle, il n’est pas encore clair si électrifier entièrement les flottes est la stratégie la plus avantageuse. Cette lecture conforte l’approche prudente adoptée par le constructeur par rapport à d’autres fabricants.

Lors d’une entrevue avec Automobilwoche, Andre Schmidt, responsable de Toyota Allemagne, a expliqué que le constructeur aurait pu « dépasser Tesla » s’il avait opté pour la mauvaise approche. Par conséquent, le constructeur se concentre sur la recherche de sa propre voie.

Tesla est en quelque sorte un chef de file de l’industrie. Le succès de Tesla repose également sur la rapidité avec laquelle l’entreprise a avancé dans tous les domaines de l’électrification.

Admet Schmidt, qui considère le fabricant américain de voitures électriques comme un parfait indicateur de l’acceptation par les personnes.

Cependant, le cadre dirigeant soutient que l’objectif est de fournir au plus grand nombre possible de conducteurs des alternatives qui contribuent à réduire les émissions de dioxyde de carbone le plus rapidement possible. Selon lui, pour Toyota, cette approche sera plus efficace que de fournir à certains clients des véhicules pur électriques « très chers ».

De son point de vue, « les politiciens sont en retard s’ils veulent résoudre ce grand problème avec une seule technologie »; « si nous ne faisons confiance qu’à une seule voie technologique étroite, il faudra beaucoup plus de temps pour décarboner que si nous empruntons plusieurs voies en même temps ».

