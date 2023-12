Regarder le Cybertruck de Tesla écraser une Porsche 911, avec une…

C’est avec beaucoup de fanfare que Tesla a dévoilé la version finale de la Cybertruck sur le marché. Ce pick-up électrique promet de conquérir le marché et, enfin, de faire face à une concurrence déjà établie sur le marché, montrant qu’il y a une place pour ces véhicules plus extrêmes.

En tant que création unique, Elon Musk et Tesla ont décidé de confronter la Cybertruck à certains des véhicules les plus emblématiques. Pour montrer sa puissance, ce pick-up a été placé face à une Porsche 911 lors d’une course de quart de mile. L’idée était de mesurer sa capacité de démarrage.

Beats a Porsche 911 while towing a 911

pic.twitter.com/4YdS1tKQse — Elon Musk (@elonmusk) Novembre 30, 2023

Le résultat est extrêmement intéressant, notamment grâce à un élément supplémentaire qui n’apparaît qu’à la fin de la vidéo. Comme on pouvait s’y attendre, la Cybertruck a clairement battu la voiture de sport, montrant ses capacités. Ce à quoi on ne s’attendait pas, c’est qu’elle remorquait une deuxième Porsche 911.

Le modèle exact de la Porsche 911 utilisée n’est pas clair, mais cela est en réalité sans importance pour cette comparaison. Il ne s’agissait pas d’une comparaison attendue, mais elle montre clairement que le pick-up de Tesla est dans une toute autre catégorie et laisse cette concurrence plus classique loin derrière.

Tesla affirme que la version Cyberbeast, présentée dans cette comparaison unique, dispose d’une puissance impressionnante de 845 chevaux et peut atteindre 100 km/h en seulement 2,6 secondes. Ce modèle haut de gamme de la Cybertruck est proposé au prix de 99 990 dollars, comme l’a révélé la marque lors de sa présentation la semaine dernière.

Ce n’est qu’un exemple de la puissance de la Cybertruck et de la façon dont la création de Tesla a tout pour réussir sur le marché. En plus d’une esthétique unique, qui n’est pas encore consensuelle, il y a toute une couche de mécanique qui se révèle être de haut niveau par rapport à toute concurrence.



