Renault a levé le voile sur la Renault 5 E-Tech et révélé quelques surprises

Fort d’une histoire unique dans le monde automobile, Renault investit désormais dans le changement et l’électrification de ses propositions. Ils veulent être à l’avant-garde dans ce domaine et savent exactement comment y parvenir. L’une des options qu’il a retenues était de s’appuyer sur ses voitures les plus classiques. Nous aurons donc bientôt la Renault 5 E-Tech, que la marque a désormais présentée plus en détail.

Découvrez en détail la Renault 5 E-Tech

Il n’est pas nouveau que Renault prépare le retour d’une de ses voitures les plus emblématiques. La Renault 5 était sur le marché pendant de nombreuses années et pour beaucoup, c’était la voiture qu’ils utilisaient au quotidien, avec toutes ses particularités et détails. La marque souhaite désormais convertir ce classique en un modèle électrique et a annoncé la Renault 5 E-Tech.

Pour susciter l’intérêt pour ce futur modèle, Renault lève maintenant le voile et dévoile quelques surprises sur la future Renault 5 E-Tech. Avec un design qui rend hommage à la version classique, ce qui attire le plus l’attention sur cette nouvelle voiture électrique ce sont les phares, qui reflètent la forme originale, mais avec un élément au centre qui rappelle la pupille d’un oeil.

Il y a aussi un changement intéressant à l’avant, où la grille d’admission d’air traditionnelle du capot est remplacée par un autre élément essentiel. Dans la Renault 5 E-Tech, nous aurons une lumière qui indiquera au conducteur la charge de la batterie, jusqu’à ce qu’elle atteigne le chiffre 5, ce qui indiquera que la voiture est entièrement chargée.

De nombreuses surprises pour cette voiture électrique

Cette nouvelle proposition de Renault ne mesurera que 3,92 mètres, mais les passages de roue ont été conçus pour créer une allure plus large, lui donnant une apparence compacte mais puissante. Le design graphique unique renforce sa personnalité distincte, rappelant l’éternelle R5 Turbo.

Sur cette nouvelle Renault 5, les feux arrière verticaux ont un double objectif, élargissant le panneau latéral et contribuant aux performances aérodynamiques en réduisant les turbulences de l’air. Cet élément est maintenant essentiel pour garantir une efficacité encore meilleure et augmenter l’autonomie.

Encore plus excitant est le composant de motorisation de cette voiture électrique. La marque a confirmé que la Renault 5 E-Tech Electric sera équipée d’une batterie de 52 kWh avec une autonomie WLTP allant jusqu’à 400 km. Une deuxième option de batterie de 40 kWh sera disponible ultérieurement.

Une proposition de Renault qui arrivera dès 2024

La nouvelle R5 repose sur la plateforme AmpR Small de Renault, conçue pour une expérience de conduite plus divertissante. Avec une suspension arrière multibras, généralement présente sur des véhicules plus sophistiqués, elle promet une excellente stabilité et maniabilité sur la route.

Renault lancera le R5 R Pass qui offrira à certains clients une opportunité unique d’avoir cette voiture électrique. Dans certains marchés clés, et moyennant un dépôt de 150 euros, ils pourront s’assurer d’être parmi les premiers à recevoir la nouvelle R5 E-Tech.

Attendue lors du Salon international de l’automobile de Genève en 2024, nous avons également une information que tous attendent. Renault a donné une indication du prix de la Renault 5 E-Tech Electric. Son prix de départ sera d’environ 25 000 euros, ce qui le rend extrêmement compétitif avec les hybrides du segment B.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :